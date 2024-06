Giro di vite del Comune di Forlimpopoli sulla vendita di bevande alcoliche in centro storico. Nei giorni scorsi è stata emanata un’ordinanza con la quale si vieta ai gestori dei negozi di vicinato (alimentari e misti) e a chi gestisce distributori automatici nell’area centrale della città di vendere alcolici e superalcolici in orario serale, più precisamente dalle 21 alle 7. Il provvedimento, che riguarda gli esercizi compresi nel perimetro delimitato dalle vie Baldini, De Gasperi, Duca d’Aosta, Giuseppe Mazzini, Circonvallazione, è stato preso per evitare situazioni di disagio e di disturbo della quiete pubblica (che talora sfociano in episodi di vera e propria violenza) e tutelare così la tranquillità dei residenti e dei visitatori del centro, specialmente in occasione delle varie manifestazioni che si tengono durante l’estate a Forlimpopoli. Il divieto sarà in vigore tutti i giorni fino al 10 agosto. Gli esercenti che non rispetteranno le prescrizioni dell’ordinanza rischiano una sanzione che può andare da 500 fino a 5000 euro. Ma anche gli acquirenti potranno essere colpiti da una multa che può andare dai 75 ai 450 euro.

