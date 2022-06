Firmata l'ordinanza per limitare i consumi di acqua: i divieti in vigore, multe fino a 500 euro

Anche nel Comune di Bertinoro entra in vigore l'ordinanza per fronteggiare la siccità e la crisi idrica che sta colpendo il nostro paese in questo periodo. Fino al 21 settembre, salvo eventuale proroga stabilita tramite ordinanza del sindaco, vi sarà il divieto su tutto il territorio del Comune di Bertinoro di prelevare dalla rete idrica acqua potabile per uso extra-domestico e, in particolare, per l'innaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi nella fascia oraria compresa tra le 8 alle 21. Ne consegue che i prelievi di acqua dalla rete idrica siano consentiti esclusivamente per i normali usi domestici, zootecnici e industriali.

Sarà possibile il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo anche parziale dell'acqua, previo accordo con il gestore della rete di acquedotto. La Polizia Locale è incaricata della vigilanza e del controllo per il rispetto delle normative. Per i trasgressori si procederà ai sensi di Legge con l’applicazione delle sanzioni amministrative da 25 ad 500 euro .

"Un autunno e un inverno con poche precipitazione e l'elevata temperatura degli ultimi due mesi hanno portato a questo periodo di criticità - afferma il sindaco Gessica Allegni -. Faccio appello al buon senso e alla responsabilità dei cittadini per poter affrontare al meglio questo momento di crisi per l'intero territorio regionale".