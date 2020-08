Coronavirus, aumentano i contagi. Il governo corre ai ripari: stop alle discoteche. Mascherine nei luoghi della movida

Stop alle discoteche e obbligo di mascherina anche all'aperto nei luoghi della movida. Con il nuovo aumento di contagi di covid, il Governo ha deciso di correre ai ripari con un'ordinanza a firma del ministro della Salute, Roberto Speranza. Il nuovo provvedimento prevede "obbligo di mascherina anche all'aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c'è rischio di assembramento", come riporta il suo profilo Facebook. "I numeri del contagio in Italia, anche se tra i piu' bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati", ha scritto Speranza.

"So che i giovani, e non solo, amano ballare; e li capisco. Ma non si puo' rischiare che si balli nelle discoteche, nei lidi, nei bar o nei ristoranti o in ogni luogo in cui il contagio puo' diffondersi rapidamente", ha scritto su Facebook Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. Speranza ha anche aggiunto che "la nostra priorita' deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza". D'accordo con il Governo il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: "Le discoteche, i cui gestori nessuno vuole criminalizzare, sono luoghi dove i rischi sono maggiori per ragioni oggettive".

Si legge nell'ordinanza: "E' fatto obbligo dalle 18 alle 6 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale". Inoltre "sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso". Rimane in vigore l’obbligo di utilizzo della mascherina nei luoghi aperti al pubblico e in tutti quei luoghi in cui non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Poche ore prima della nuova ordinanza, è intervenuto con un post su Facebook anche il deputato forlivese Marco Di Maio: "I numeri ci dicono che il virus continua a circolare e i contagi ad aumentare (mai così alti nelle ultime settimane). La sottovalutazione è troppo diffusa e la cosa preoccupa. Merita una considerazione il fatto che una parte considerevole dei nuovi contagi è rappresentata da italiani che hanno deciso di trascorrere le vacanze all’estero e al rientro si sono scoperti positivi al Covid".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Precisa il parlamentare: "Non sono tra quelli che criticano i nostri connazionali che hanno trascorso qualche giorno all’estero mentre il turismo italiano è in ginocchio e va sostenuto: ognuno le vacanze le fa dove vuole senza che questo diventi motivo di denigrazione. Però andare all’estero non rende immuni dal virus. Anzi, a giudicare dalla quantità di contagi che si verificano nei Paesi attorno a noi, servirebbe un supplemento di attenzione: che comunque non gusta neppure per chi è rimasto in Italia. Ricordarlo non è paternalismo, ma un semplice promemoria di buonsenso buono per chi sta per rientrare e per chi si accinge a partire".