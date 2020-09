Mascherine obbligatorie fuori asili e scuole: il sindaco firma l'ordinanza

"E’ fatto obbligo a chiunque di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera) fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l’uso continuativo della mascherina, in prossimità degli asili nido, scuole dell’infanzia ed istituti scolastici di ogni ordine e grado, entro cento metri da ciascun accesso, ed all’interno dei cortili e delle pertinenze degli stessi, in concomitanza con gli orari di ingresso e di uscita degli alunni. L’obbligo entra in vigore da giovedì fino a nuova disposizione". È questo il contenuto dell’ordinanza sottoscritta mercoledì mattina dal sindaco Gian Luca Zattini contenente ulteriori disposizioni per la tutela della salute pubblica.

"Nonostante la diffusione del contagio sia diminuita e si sia riscontrato il rigoroso rispetto di tutte le misure di prevenzione prescritte nei protocolli anti-Covid, ci troviamo ancora in una situazione di emergenza sanitaria - dichiara Zattini - nel corso di queste settimane, con la riapertura di asili nido, scuole dell’infanzia e istituti scolastici di ogni ordine e grado, pur se con ingressi scaglionati in ragione dell’afflusso di persone, abbiamo riscontrato rilevanti fenomeni di assembramento, difficilmente controllabili. Il virus, anche nella nostra città, è ancora in circolazione e non possiamo permetterci passi falsi, disattenzioni o comportamenti superficiali che comportino un ulteriore incremento dei contagi. Sappiamo benissimo con che facilità si diffonde il Covid e l’utilizzo della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale sono le uniche armi che abbiamo per prevenire la diffusione del contagio, anche e soprattutto tra i nostri bambini. Vigileremo affinché queste disposizioni siano scrupolosamente rispettate dai nostri cittadini".