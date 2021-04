I parrucchieri ed estetisti di Forlì potranno lavorare 7 giorni su 7. Il sindaco Zattini proroga la vecchia ordinanza

Con un'ordinanza firmata mercoledì mattina, il Comune di Forlì ha disposto che parrucchieri ed estetisti potranno rimanere aperti dalle 7 alle 22, sette giorni su sette. Si tratta di una proroga dei provvedimenti che il sindaco Gian Luca Zattini aveva già firmato il 5 maggio dello scorso anno e il 5 marzo scorso e che saranno in vigore "fino alla fine della durata dello stato di emergenza sanitaria individuato dallo Stato e successive eventuali estensioni temporali". Un'iniziativa per venire incontro ad uno dei settori più penalizzati dalle restrizioni anti-covid, rimasti chiusi dall'8 marzo all'11 aprile, periodo in cui l'Emilia Romagna si trovava in "zona rossa".

Gli orari di apertura e di chiusura delle attività di acconciatura ed estetista, viene spiegato, "sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti" purchè rientrino nella fascia 7-22. "Non è previsto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura domenicale", viene illustrato, ma resta l'obbligo di chiusura nelle giornate festive del 25 aprile (Liberazione), 1 maggio (Festa del Lavoro), 2 giugno (Festa della Repubblica) e 15 agosto (Ferragosto). "Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione; non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell’orario al Comune, né vidimazioni da parte del Comune del cartello indicante l’orario", viene riportato.

Foto di archivio