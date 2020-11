Ordine degli Infermieri, rinnovo delle cariche: Marco Senni è il nuovo presidente

Si rinnovano gli organi dell’Ordine degli Infermieri di Forlì-Cesena. Il presidente uscente Linda Prati cede il testimone al neo eletto Marco Senni, come

segno di continuità di un proficuo lavoro iniziato tre anni fa. Nel prossimo quadriennio (2020-2024) sarà affiancato dal vicepresidente Loretta Vallicelli, dal segretario Linda Prati e dal tesoriere Valentina Ravaioli. Assegnate, anch’esse all’unanimità, le cariche dei neo consiglieri: Katiuscia Boninsegni, Laura Casadei, Pasqualina Donatella Ciocca, Pamela Donati, Giulia Faraone, Michele Fregnani, Monica Garaffoni, Olimpia Giunti, Francesco Parisi, Matteo Pezzolati e Carmen Ruscelli.

Per la Commissione D’albo: Camilla Bertozzi, Monia Biserna, Alfredo Bombardi, Samanta Fabbri, Ardito Giovanni, Giuseppina Musca, Naomi Perini, Marco Venturi e Silva Zattoni. Revisori Dei Conti Alessandro Ferrini, Raffaella Fuzzi e Valentino Rambaldi (Supplente). "Una squadra quella venutasi a delineare che si rinnova con nuove energie al fine di presidiare su quanto intrapreso e per essere al servizio della collettività e della comunità professionale - afferma il neo presidente Senni -. Tenderà, infatti, all’innovazione seppure muovendosi in linea di continuità con il percorso già intrapreso in questi anni".

"Obiettivo primario sarà garantire una presenza comunicativa e istituzionale attenta e costante tesa alla rappresentanza e tutela dell’iscritto e del cittadino - continua -. Oggi più che mai la situazione sanitaria ha mostrato il ruolo imprescindibile e di riferimento per l’intera comunità della professione infermieristica, ma anche la necessità di offrire un supporto e sostegno attento agli infermieri, obiettivi primari questi sui cui tanto è stato fatto ma ancora molto può farsi. La fiducia che è stata riposta in noi attraverso la scelta elettorale ci riempie di gioia ma anche di un profondo senso di responsabilità, che accompagnerà tutte le nostre scelte".