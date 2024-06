Orientamento post diploma: gli studenti di quinta del "Marconi" alla scoperta del mondo del lavoro in un'azienda del territorio

Le classi 5°A e 5°B dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale Marconi di Forlì, guidate dai professor Stefano Saputo, Luigi Navacchia e Samuele Mazzolini, hanno fatto visita all'azienda E.R.Lux, all’interno delle proprie attività di orientamento post diploma. I contatti fra gli studenti della scuola forlivese e l’impresa guidata da Emanuele Rinieri sono una realtà consolidata da tempo, che negli anni è stata propedeutica all’inserimento di tanti giovani diplomati al Marconi nello staff tecnico dell’azienda.I ragazzi, complessivamente una cinquantina, sono stati accolti nella nuova sala riunioni dove, nella prima parte della mattinata, hanno avuto la possibilità di conoscere approfonditamente la mission dell'azienda, le modalità di intervento e i servizi ed i progetti offerti alla clientela.

“Ho cominciato a lavorare in un garage oltre 25 anni fa – ha raccontato ai ragazzi Emanuele Rinieri - facendo piccole manutenzioni: da allora ad oggi non mi ha mai abbandonato la passione per quello che facevo. Mi sono sempre messo in gioco e, grazie a tante persone incontrate lungo il mio percorso lavorativo, passo dopo passo, ho costruito quest’azienda. Consiglio anche a voi di seguire le vostre passioni con intraprendenza, per capire quale è la vostra strada nel mondo del lavoro: probabilmente la troverete quando vi renderete conto che c’è energia in quello che state costruendo”.

A seguire i responsabili di settore hanno illustrato gli ambito di intervento di E.R.Lux, anticipati da una significativa comunicazione di Fausto Fiorini sul valore delle risorse umane in azienda: “le persone – ha affermato Fiorini – sono il fulcro di un’azienda di servizi come la nostra, in cui la qualità dei progetti dipende in larga parte dalla professionalità dei nostri tecnici. Anche la programmazione dei lavori per ottimizzare le attività in cantiere, viene implementata tenendo conto delle specifiche abilità e professionalità di ciascuno: tengo a dire anche che gli obiettivi aziendali non sono patrimonio unicamente della direzione, ma vengono condivisi con tutti i dipendenti, a ulteriore conferma di quanto sia forte il concetto della centralità della persona nei nostri processi lavorativi”.

Gli ambiti di intervento di E.R.Lux sono stati illustrati da Andrea Zanetti, che ha posto l’attenzione sul vasto comparto dell’impiantistica elettrica e idraulica, Alberto Monti per quanto concerne i progetti di illuminazione pubblica ed esterna, Eduardo Cacace per il laboratorio interno di quadristica elettrica, Simone Assirelli per le attività di domotica e impianti speciali, Fabio Zanelli per la logistica, le attrezzature e il magazzino e Simone Massa per l’organizzazione dei cantieri. L’elemento trasversale a tutti i settori emerso è la forte sensibilità dell'azienda verso la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica: due elementi presenti in tutti i progetti che vengono sviluppati per la clientela.

Nella seconda parte della mattinata gli studenti hanno visitato i vari settori dell’azienda (front-office, ufficio tecnico, ufficio commerciale, ufficio amministrativo, magazzini, laboratorio quadristica, area start up). Hanno catturato la loro attenzione in particolare le dotazioni più innovative, quali i due magazzini automatizzati (uno dei quali installato di recente) e la tecnologica control room, tramite la quale i tecnici dell’azienda gestiscono il controllo e la manutenzione da remoto di svariati impianti installati presso i clienti. Molte sono state le domande espresse dai ragazzi ai tecnici dell'impresa, a conferma dell’alto livello di interesse per l’iniziativa, che si è conclusa con un aperitivo offerto a studenti e docenti nell’area esterna dell’azienda.