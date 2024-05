"Orientiamoci insieme" al Saffi-Alberti: docenti, aziende del territorio e università aiutano i ragazzi a scegliere il loro futuro

L’atrio dell’Istituto Saffi Alberti di Forlì ha ospitato la giornata delle Professioni Sanitarie e per l’Ambiente, con la partecipazione di tutte le classi quinte ad indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie. L’evento fa parte delle ore previste per l’orientamento e serve per aiutare i ragazzi a decidere sulla loro futura carriera professionale. Tra gli esperti invitati – tutti ex studenti del Saffi Alberti – si ricordano Mattia Altini (ex direttore Irst e direttore sanitario Ausl Romagna); Andrea Casadei Gardini (medico oncologo al San Raffaele di Milano e Professore presso la medesima università); Marco Montanari (odontoiatra e professore presso Università di Ferrara); Laura Capelli (Biologa presso laboratorio di Bioscienze all'Irst di Meldola); Marco Biserni (responsabile marketing presso Euro Company); Federico Compagnone (responsabile Ricerca e Sviluppo presso Dorelan); Giorgia Bulgarelli (direttrice farmacia S. Domenico Forlì); e Giorgia Lucaroni (Infermiera), Rebecca Scarfì (tecnico prevenzione e sicurezza).

Hanno partecipato, inoltre, anche molti altri ex studenti dell’Istituto ancora universitari o frequentanti istituti tecnici superiori. Sempre al Saffi-Alberti si è svolto l’incontro conclusivo del progetto “Curriculum e colloquio di Lavoro”, in collaborazione con l’Agenzia per il Lavoro Randstad. Anche questa attività, prevista per l’orientamento, era rivolta a tutte le classi quinte (Biotecnologie Sanitarie e Ambientali, Cat e Moda). Il percorso si articolava in alcune lezioni laboratoriali svolte in aula per insegnare ai ragazzi come predisporre il proprio CV e prepararli ad affrontare un colloquio di lavoro. Infine queste ultimi due incontri hanno visto la partecipazione di alcune aziende del territorio tra cui Amadori, Sg Confezioni (abbigliamento e ricamo per grandi marchi); Relion (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) e Emma Trade & Service (Grafica e segnaletica stradale), che, dopo aver presentato brevemente agli studenti la propria attività, hanno effettuato con i ragazzi una simulazione di colloquio nella modalità Job Speed date. "Tutto ciò evidenzia come i professori, le aziende del territorio e le Università siano realmente attente alla futura decisione professionale dei propri ragazzi e alla possibilità di dare loro il maggior numero di testimonianze possibili per una scelta consapevole e motivata", informano dalla scuola.