Dopo le segnalazioni, tolto il "cappuccio" all'orologio comunale di piazza Saffi

Le polemiche sono durate appena poche ore, diverse erano anche le segnalazioni giunte in Comune. L'orologio, che è di proprietà comunale, anche se appeso alla facciata di Palazzo Talenti-Framonti, che appartiene alla Fondazione Cassa dei Risparmi, da qualche tempo si mostrava impacchettato da un grande sacco nero dell'immondizia.

Da alcuni giorni, infatti, in diversi l'avevano notato non funzionante, da qui - per indicare che era in manutenzione - la scelta di “incappucciarlo” in attesa di un pezzo di ricambio. E proprio questa mattina, giovedì, l'orologio è tornato visibile e a segnare l'ora esatta. Per quanto, col cellulare in mano o l'orologio al braccio, da decenni non vi è più necessità di un orologio pubblico (stante anche la scarsa leggibilità di quello della torre civica a una sola lancetta), quello di piazza Saffi resta sempre operativo in quello che era un tempo un punto di aggregazione, specialmente degli anziani. L'orologio, fanno sapere del municipio, è ora riparato e funzionante.