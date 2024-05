Circa 300 bambini coltivano i prodotti della terra e li mettono in vendita con "Orta in condotta"

Un grande orto nel cortile della Rocca di Forlimpopoli. Dopo la pausa forzata dello scorso anno, nel 2024 si rinnova l’appuntamento annuale della festa degli Orti in condotta, il progetto didattico coordinato dalla Condotta Slow Food Forlì – Appennino Forlivese arrivato alla tredicesima edizione.

L’appuntamento è per giovedì, dalle 9 del mattino, quando il cortile della Rocca si trasformerà in un orto -mercato e accoglierà circa 300 alunni di nove scuole del distretto forlivese con le loro insegnanti. Le scuole presenti alla festa sono la scuola elementare Archimede Mellini di Forlì, scuole materne L’Acquerello, Spallicci, Gianni Rodari e scuola elementare Don Milani di Forlimpopoli, Istituto Comprensivo Santa Sofia scuola primaria, la scuola per l’infanzia Mariele Ventre di Fratta Terme, la scuola per l’infanzia il Cucciolo di Santa Maria Nuova e la scuola per l’infanzia la Coccinella di Bertinoro.

Alla festa tutti i cittadini potranno accedere per acquistare i prodotti coltivati dai bambini, il ricavato servirà per l’autofinanziamento scolastico. Lungo i camminamenti della Rocca, invece, si alterneranno varie attività educative. A curare queste attività saranno i ragazzi dell’istituto alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli, coordinati dai formatori di Slow Food Micaela Mazzoli e Matteo Monti, con cui hanno preparato un percorso formativo per conoscere Slow Food, il concetto del Buono, Pulito e Giusto, la biodiversità e le tecniche di metodologia didattica per raccontare il percorso ai “più piccoli”.

Partito con l’anno scolastico 2009/2010, il progetto “Orto in Condotta” è cresciuto di anno in anno e in questo anno scolastico ha raccolto l’adesione di ben 15 scuole di Forlimpopoli, Forlì, Bertinoro, Santa Sofia, Predappio e Castrocaro Terme coinvolgendo oltre 900 bambini che hanno coltivato i loro orti scolastici. L’obiettivo del progetto è di far avvicinare in modo concreto e stimolante i bambini alla terra per far loro imparare i principi della biodiversità e della stagionalità, del rispetto della natura e di tutte le creature viventi.

“Orto in Condotta” si è potuto realizzare grazie al contributo del Rotary Club Forlì- Tre Valli e di Romagna Acque,, alla collaborazione del Comune di Forlimpopoli che come sempre ospita la manifestazione finale e il prezioso aiuto della Protezione Civile di Forlimpopoli.