Oscurano la telecamera, poi il colpo: razzia di sigarette in un bar nel cuore della notte

Ladri in azione nel cuore della nottata tra martedì e mercoledì al "Bar Snoopy" di Forlimpopoli, in via Ho Chi Min, 34. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione artusiana, i malviventi - almeno due - hanno colpito intorno alle 3. La coppia ha prima oscurato la telecamera di videosorveglianza con una felpa, poi hanno forzato la porta d'ingresso per entrare nel punto vendita.

Nel mirino stecche si sigarette, caricate all'interno di due bidoni della raccolta differenziata. Tante altre le hanno lasciate sparse sul pavimento. Probabilmente disturbati da qualcuno hanno preferito darsi alla macchia, accontentandosi di quanto già arraffato. Gli uomini dell'Arma hanno proceduto ai rilievi di legge, cercando elementi utili ai fini delle indagini. Il bottino è in fase di quantificazione. (foto pagina Facebook Bar Snoopy)