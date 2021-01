Ospedale, continuano i lavori di ristrutturazione alla Prevenzione Oncologica: apre il nuovo ingresso

Proseguono i lavori di ristrutturazione alla Prevenzione Oncologica di Forlì, diretta dal dottor Fabio Falcini, finalizzati alla riorganizzazione degli spazi secondo un innovativo progetto di “umanizzazione” degli ambienti, che verrà illustrato a conclusione dell’opera. Lunedì il servizio di Prevenzione Oncologica resterà chiuso al pubblico per trasloco, spostamento ed allestimento dell'accettazione amministrativa, degli ambulatori e di alcuni uffici all'interno. Sarà possibile, per gli utenti, contattare il servizio al numero 0543/731578, tramite centralino, solo per appuntamenti in regime di urgenza. Sarà sempre garantita la continuità dei programmi di screening ed il numero verde regionale.

Martedì verrà riaperta alle 8 la Prevenzione Oncologica, con ingresso principale nella nuova sede, ossia nella facciata posteriore del padiglione Vallisneri dell'ospedale di Forlì, posta di fianco alla scala vetrata di accesso ai reparti, di recente costruzione. L'accettazione amministrativa sarà quindi spostata dall' atrio del servizio di Anatomia patologica al nuovo ingresso. Le porte di accesso al servizio utilizzate fino ad ora saranno chiuse al pubblico e verrà apposta adeguata segnaletica per indirizzare correttamente gli utenti.

Da martedì le attività del servizio della Prevenzione Oncologica, sia di primo che di secondo livello diagnostico, verranno quindi riattivate a pieno regime. Proseguiranno, invece, le opere di ristrutturazione nei restanti locali (alcune aree interne non ambulatoriali) e l'umanizzazione degli ambienti. Alcuni uffici resteranno ancora attivi nella "rotonda" di ingresso del Vallisneri.