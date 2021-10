All'ospedale di Forlì il polo chirurgico dedicato ai tumori femminili: sorgerà nel Padiglione Morgagni

All'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì sorgerà il polo chirurgico dedicato ai tumori femminili. Il primo passo è nell'inaugurazione di quattro nuovi ambulatori e due nuovi ecografi tridimensionali nel reparto di Ginecologia e Ostetricia di Forlì, diretto dal dottor Luca Savelli. "Nei nuovi ambulatori allestiti al secondo piano del Padiglione Vallisneri - spiega Savelli - si eseguiranno ecografie ginecologiche ed ostetriche, isteroscopie, colposcopie, ecografie per diagnosi di sterilità, endometriosi, dolore pelvico cronico. A regime, in queste strutture, potremo effettuare circa ottomila prestazioni all'anno, prenotabili direttamente al tel 0543 731867. I due nuovi ecografi tridimensionali appena acquisiti dal reparto rappresentano l'ultima generazione della diagnostica ecografica e a strumentazione "indispensabile per l'ostetricia e la ginecologia moderna".

I nuovi dispositivi, spiega Savelli, "serviranno per la diagnosi precoce delle malformazioni fetali, dei ritardi di crescita fetali, e di tutte le patologie ginecologiche. Queste nuove tecnologie saranno fondamentali per la diagnosi e il trattamento delle pazienti che necessitano di una fecondazione assistita e che soffrono di endometriosi, patologia per la quale vorremmo creare un centro specializzato proprio nell'ospedale di Forlì". Prende quindi corpo la creazione di un polo chirurgico dedicato ai tumori femminili

"Abbiamo in programma, andamento epidemiologico permettendo, il trasferimento dell'attività chirurgica ginecologica con l'unità operativa di Ginecologia nel Padiglione Morgagni insieme alla Chirurgia Senologica - spiega il direttore del presidio ospedaliero di Forlì, Paolo Masperi -. Un piano con 18 letti e due sale operatorie nuove, una dedicata alla Senologia ed una alla Ginecologia, è stato appositamente ristrutturato. Inoltre ci sono tre ambulatori chirurgici. Questo permetterà la creazione di un polo chirurgico dedicato ai tumori femminili. L'attuale reparto, invece, liberandosi degli spazi, verrà utilizzato per la parte ostetrica e ambulatoriale".

"Questa realizzazione è la testimonianza che l'Ausl Romagna ha continuato ad occuparsi anche di tutte le patologie non Covid - aggiunge il direttore sanitari dell'Ausl Romagna, Mattia Altini - Il nuovo direttore della Unità Operativa ha implementato, con il suo arrivo e le sue competenze, nuove progettualità. Ci poniamo altri due importanti obiettivi: valorizzazione del capitale umano e rinnovamento delle tecnologie. In questo caso abbiamo rinnovato i locali, oltre che le tecnologie, e stiamo reclutando giovani professionisti per questo settore".

"Ringrazio moltissimo - conclude il dottor Savelli - questa Direzione per avermi dato la disponibilità di acquisire nuovissime attrezzature e anche nuovo personale qualificato. Abbiamo implementato e anche innovazioni tecniche che, tramite isteroscopia, evitano interventi chirurgici. Da due mesi effettuiamo infatti, a Forlì, delle isteroscopie non solo diagnostiche, ma anche terapeutiche. Infine offriamo ecografie esperte e di secondo livello a livello romagnolo . Un non meno trascurabile obiettivo di queste tecnologie è di far partecipare il paziente all'ecografia, non solo subirla".