C'è anche il "Morgagni-Pierantoni" nella classifica dei 300 migliori ospedali al mondo di Newsweek

C'è anche l'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì nella classifica di Newsweek-Statista “World’s best Smart Hospitals”, con i migliori ospedali specializzati del mondo. Per il secondo anno è stata redatta una classifica relativa ai nosocomi che meglio si avvalgono delle tecnologie più avanzate. Il World’s Best Smart Hospitals 2023 elenca le 300 strutture (in 28 Paesi) che sono all’avanguardia nell’uso di intelligenza artificiale, imaging digitale, telemedicina, robotica e funzionalità elettroniche. Il "Morgagni-Pierantoni", unico in Emilia Romagna, rientra nell’elenco dei 18 ospedali italiani selezionati. Le classifiche sono state pubblicate mercoledì sulla prestigiosa rivista statunitense Newsweek. A livello globale occupa la 283esima posizione.

"Gli Smart Hospital utilizzano tecnologie all'avanguardia per ripensare fondamentalmente al modo in cui l'assistenza viene fornita all'interno del sistema sanitario - scrive Nancy Cooper, caporedattrice di Newsweek -. La più recente tecnologia di assistenza virtuale e imaging digitale, supporto decisionale basato sull'intelligenza artificiale e robotica, tutti interconnessi all'interno della rete ospedaliera, vengono utilizzati per ridefinire il modo in cui le informazioni vengono condivise. Sfruttare queste nuove tecnologie non solo migliora i risultati e l'efficienza dell'erogazione delle cure all'interno dell'ospedale, ma rende gli ospedali membri di un ecosistema più ampio per aiutare a guidare gli obiettivi di salute intorno alla prevenzione, alla salute della popolazione e ai risultati della qualità della vita".