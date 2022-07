Ettore avrebbe compiuto 38 anni: l'ospedale per bimbi in Tanzania nel suo nome è realtà

Il 22 luglio Ettore Capacci, scomparso in un tragico incidente stradale nella prinavera del 2010, avrebbe compiuto 38 anni. Dopo 12 anni dalla sua scomparsa, l’associazione "Ettore – Un sorriso per l’Africa", che si è formata grazie all’iniziativa di tanti amici, con i contributi raccolti, si è adoperata per realizzare un ospedale di maternità e pediatria alla parrocchia di Kisawasawa in Tanzania. Nel giugno scorso il fratello Vittorio ha fatto visita alla struttura che è sorta per l’impegno attivo e determinato del responsabile, il parroco don Benvenutus. In due giorni sono nati 13 bambini di cui diversi con il taglio cesareo. Quotidianamente vengono curati e assistiti donne, bambini e ammalati. Ettore Capacci, tecnico informatico e appassionato di cavalli, morì il 30 aprile in un schianto contro un'auto a San Godenzo, sul passo del Muraglione, mentre in sella alla sua moto.