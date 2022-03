Ospitano una giovane ucraina iscritta a Medicina: i Salesiani accolgono i parenti in fuga dalla guerra

Anche i Salesiani si attivano per i profughi dell’Ucraina. La grande gara di solidarietà forlivese a favore delle popolazioni in fuga dalla guerra che insanguina l’est europeo, acquisisce nuovi attori. Da sempre attenti ai “fratelli” in difficoltà, soprattutto se minori e giovani, anche gli emuli forlivesi di San Giovanni Bosco si stanno organizzando per l’accoglienza ai profughi ucraini. Chiamati a Forlì nel 1942, in pieno conflitto mondiale, dall’allora vescovo monsignor Giuseppe Rolla, per prendere in mano il locale oratorio intitolato a San Luigi, i salesiani hanno confezionato un presidio educativo di tutto rispetto, all’avanguardia in regione e forse anche in Italia.

L’Istituto “Orselli” gestisce un convitto in grado di accogliere 65 studenti dell’Istituto Tecnico Aeronautico “F. Baracca” e 40 universitari, la sala multimediale “San Luigi” sempre aggiornata con tutti i ritrovati della tecnologia e ricca di iniziative, un oratorio giovanile e infine il centro di formazione professionale Cnos-Fap, nato nel 1954 e in grado di avviare al lavoro migliaia di giovani da tutta la provincia. Da settembre, il convitto universitario di via Episcopio Vecchio ospita Nadia, una giovane ucraina iscritta alla facoltà di medicina.

“E’ venuta qui da noi - comunica il direttore dell’Opera salesiana di Forlì, don Piergiorgio Placci – quando ancora non si parlava di guerra. Ha una sorella che frequenta l’Università di Padova”. Alcuni giorni fa, la studentessa, che parla perfettamente italiano, ha chiesto di incontrare il sacerdote, comunicandogli il desiderio di far arrivare a Forlì dall’Ucraina anche la madre e la zia. “Le due donne – continua il salesiano - abitano in una zona centrale del paese finora risparmiata dalla guerra. Tuttavia, visto il momento, abbiamo acconsentito al ricongiungimento”. Con la zia è arrivato anche un cugino della ragazza: l’idea è che rimangano a Forlì per un mese, in attesa di capire come si evolve la situazione.

Il padre di Nadia è rimasto in patria: “Gli uomini finché possono restano a presidiare le loro case e attività, lasciando andare in luoghi più sicuri donne e bambini”. Oltre all’accoglienza già in corso, i salesiani forlivesi si stanno attivando per una ospitalità più ampia e strutturata. “Siamo stati contattati dalla Protezione Civile di Bologna – precisa don Placci - con la richiesta di posti letto per gruppi di profughi. Noi potremmo dare ospitalità nel periodo estivo, quando gran parte degli studenti alloggiati nel Convitto Itaer avranno fatto ritorno alle rispettive case al termine dell’anno scolastico”. Il direttore salesiano ritiene di poter liberare un certo numero di camere, per poi accogliere sino a trenta persone, in prevalenza donne e bambini. “Non c’è ancora nulla di organizzato, a Bologna chiedono ospitalità per almeno un mese”. Il popolo ucraino è molto legato alla propria terra: adesso sono costretti a fuggire da guerra e violenze, ma in cuor loro sperano di poter rientrare appena possibile.

Don Piergiorgio comunica che i Salesiani sono coinvolti nel soccorso ai profughi non solo a Forlì e in tante altre realtà italiane, ma nella stessa Ucraina: nel grande paese dell’est europeo, gli emuli di don Bosco sono, infatti, presenti nelle diverse grandi città del Paese. Basti citare Kiev, Leopoli, Zhytomyr, Dnipro, Odessa, così come a Korostyshiv, Peremyshlany e Bibrka. “Nell’attuale realtà che sta vivendo l’Ucraina - si legge in ANS Agenzia Info Salesiana - i nostri confratelli fanno tutto il possibile per i giovani e la popolazione bisognosa, descrivono la situazione che vedono con i loro occhi ed elevano le loro preghiere a Dio, insieme alle richieste di solidarietà e aiuto alla comunità internazionale”.