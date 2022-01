Nel 2021 2773 incidenti in provincia e 23 morti. Al vaglio autovelox in Tangenziale

Lunedì mattina si è riunito l'osservatorio provinciale per il monitoraggio dell'incidentalità stradale che ha analizzato i dati del secondo semestre 2021. E' emerso nell'incontro che ha visto la partecipazione anche di forze dell'ordine, Anas e del presidente di Asaps, che in questo lasso di tempo sono stati rilevati in provincia di Forlì-Cesena 1528 incidenti, di cui 762 con lesioni, (967 i feriti), gli incidenti mortali sono stati purtroppo 14 (14 i deceduti).

Il totale degli incidenti nel 2021 è 2773 di cui 1344 con lesioni, 1708 persone ferite, gli incidenti mortali sono stati 23 (23 persone decedute). Rispetto all'anno 2019, del 2020 non si tiene conto per le restrizioni negli spostamenti, si registra un lieve calo degli incidenti. Tra le violazioni più frequenti del codice della strada ci sono le infrazioni legate alla velocità, alla precedenza, all'uso delle cinture di sicurezza, al comportamento nei confronti dei pedoni, alla distanza di sicurezza tra veicoli, alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe.

L'osservatorio provinciale infine ha fatto il punto sulle istruttorie per gli autovelox da installare su alcune arterie stradali che hanno i requisiti previsti dalla legge e dalle direttive ministeriali, in particolare sulla Statale Adriatica nel comune di Cesenatico e sulla Tangenziale di Forlì.