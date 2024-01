L'Istituto Prati compie 80 anni nel sostegno di anziani e malati, nacque dal testamento di una contessa

Compie ben 80 anni una gloriosa fondazione di sostegno alla terza età a Forlì, l'Istituto Prati che si trova in corso Diaz, a fianco del teatro Diego Fabbri. Il 30 gennaio del 1944 la contessa Paolina Prati Savorelli morì all’età di 82 anni e scrisse sul suo testamento : “...con tutto il mio patrimonio voglio sia fondata un'istituzione da costituirsi in ente autonomo che abbia per scopo l'assistenza a malati, poveri per mezzo di infermiere gratuite e di sussidi...'. Da quel giorno fu istituita la Fondazione Istituto Prati che da allora opera in Corso Diaz 49. Oggi l'ente benefico opera con un ambulatorio con 4 infermieri volontari, che è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 12, per assistere i malati che ne usufruiscono per iniezioni, medicazioni e cure varie. Negli ultimi anni è stato aperta anche una Casa di Riposo per anziani e sono state realizzate molte attività di solidarietà e ricreative, soprattutto per gli anziani del centro storico.