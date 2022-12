Otto aule per gli studenti delle superiori: entro il 2025 sorgerà la nuova palazzina al Centro Studi "Allende"

Dopo la palestra dell'Istituto Tecnico Aeronautico "Francesco Baracca" per 2.500.000 di euro questa settimana è stato aggiudicato un nuovo cantiere per le scuole superiori di Forlì. Dopo la fase di progettazione e la gara d’appalto è stata aggiudicata alla ditta Ital Service di Fano (Pesaro Urbino) l’opera di realizzazione di nuovo fabbricato scolastico al Centro Studi "Allende" in via Aldo Moro. Un intervento da 4,1 milioni di euro di cui 1,63 milioni di risorse europee del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) assegnate dalla Regione Emilia Romagna e 2,47 milioni di fondi provinciali. L’inizio dei lavori è previsto per marzo 2023, per 820 giorni: la fine lavori è prevista per giugno 2025.

"Il nuovo fabbricato sarà realizzato nell’area del Centro Studi Allende con accesso diretto da via Aldo Moro, tra le palestre e l’Istituto “C. Matteucci - dichiara la vice presidente della Provincia, Valentina Ancarani -.Saranno realizzate otto aule, quattro per piano, oltre al blocco dei servizi igienici. L’impianto fotovoltaico esistente verrà rimosso ed installato un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio aumentandone l’efficienza. Il fabbricato è progettato per garantire al contempo elevate prestazioni energetiche e soddisfare esigenze estetiche e funzionali".

"Dopo anni di difficoltà per mancati investimenti, a causa delle condizioni finanziare in cui sono state le Province, stiamo tracciando una direzione - rimarca il presidente della Provincia, Enzo Lattuca -. Entro la fine naturale del mio mandato nel 2025 il territorio provinciale avrà un nuovo assetto degli edifici scolastici superiori per numero di aule in più a disposizione in relazione al numero di studenti (tenendo conto del trend demografico)". "La strada è segnata - prosegue Lattuca -: con i nuovi edifici che saranno nelle nostre disponibilità (Ex Oliveti, Palestra Itaer e Palazzina del Centro studi Allende) e messa in sicurezza dell'Istituto Tecnico Industriale Marconi e delle palestre del Centro Studi Allende verrà data risposta importante alle esigenze le scuole superiori del Comune di Forlì. Già a partire dalla chiusura delle nuove iscrizioni a fine gennaio incontreremo nuovamente i dirigenti scolastici e l’ufficio scolastico territoriale per prepararci al nuovo scolastico 2023-2024". Entro la fine dell’anno verrà aggiudicato il cantiere per la messa in sicurezza dei solai dell’Industriale Marconi e avviata la procedura di gara per il miglioramento sismico delle Palestre del Centro Studi “Allende”.

I progetti nelle foto