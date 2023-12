Pacchi doni per aiutare i bimbi con disabilità: l'iniziativa dell'associazione "Un Due Tre Stella"

In vista delle prossime festività natalizie l’associazione “Un Due Tre Stella”, nata a Forlì nel 2020 con lo scopo di aiutare bimbi con disabilità nel territorio, torna per il terzo anno consecutivo con i suoi regali solidali, artigianali e di alta qualità. Con questa iniziativa "Un Due Tre Stella" finanzierà percorsi di psicomotricità funzionale per la crescita emotiva, motoria e psicologica dei bambini che partecipano al percorso e porterà avanti anche i “gruppi di inclusione” dove i bimbi dell’associazione svolgono attività psicomotorie assieme a bambini normodotati.

"Il nostro intento è quello di rispondere al bisogno dei bimbi e delle loro famiglie proponendo un percorso continuativo che sostenga il loro sviluppo progressivamente nel tempo", viene illustrato. L'associazione propone un panettone Flamigni (glassato/con cioccolato/senza canditi) da un chilo con offerta minima di 20 euro, un pandoro Flamigni da un chilo sempre con un'offerta minima di 20 euro; un Sangiovese superiore Celli con offerta minima di 13 euro; un Canovaccio con logo offerta minima di 5 euro; un Sacchetto natalizio Babbi con offerta minima di 15 euro ed un cavatappi con logo offerta minima di 5 euro.

Ma sarà possibile anche creare pacchi regalo a scelta da 30 euro (con l’abbinamento Sangiovese più pandoro-panettone oppure Sangiovese più salame Mordenti) o da 50 euro (pandoro-panettone più Sangiovese, Sacchetto Babbi e 250 millilitri di Olio extravergine Olitalia). Per ulteriori informazioni contatta aps123stella@gmail.com oppure con messaggio Whatsapp 3714698849.