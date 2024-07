Pacioni (associazione Romeo-Germanica) a "Salotto blu": "Gli antichi cammini? Risorsa per turismo e benessere"

Mirko Pacioni, esperto di ambiente e foreste, risiede nei pressi di Orvieto ed è il successore del santasofiese Flavio Foietta alla guida del sodalizio che promuove le iniziative a favore della antica via Romeo- Germanica, che, partendo da Staad, attraversa sei regioni italiane e giunge a Roma. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda stasera, lunedì, alle 23 sul canale 99, Pacioni ha fatto il punto della situazione: "è tornato grande interesse per gli antichi cammini tracciati molto secoli fa dai pellegrini. Molte persone intendono affrontarli, per un paio di giorni o per periodi prolungati. Si tratta di percorsi che interessano la Emilia Romagna e altre zone ricche di storia, cultura e tesori ambientali. Sono facilmente affrontabili, sicuri e tracciabili. Con un maggiore coordinamento, come quello suggerito recentemente da diversi gruppi di azione locale, i Gal, potrebbero favorire il turismo e la conoscenza dei territori attraversati. Il modello spagnolo, con Santiago di Compostela, ma non solo, potrebbe costituire riferimento organizzativo.".