Meldola, il Circolo Tennis si rinnova ancora una volta: nasce la "Padel Arena"

Una "Padel Arena" al Circolo Tennis di Meldola, affiliato alla Federazione Italiana Tennis e Padel. La struttura, inaugurata il 14 ottobre scorso, è costituita da due nuovi campi da padel coperti che si aggiungono ai cinque campi da tennis in terra, tre coperti e due all’aperto, presenti nell’area sportiva. Nell’ultimo fine settimana si è svolto il torneo “Padel genitori e figli”, per una giornata all’insegna di sport e divertimento. Il “Circolo Tennis”, la cui nascita risale al lontano anno 1967, si rinnova ancora una volta investendo in questa nuova disciplina che ha visto negli ultimi anni una crescente popolarità.

Al momento inaugurale erano presenti il presidente del Circolo Giuseppe Brighi, i componenti del Consiglio Direttivo, i maestri, il sindaco Roberto Cavallucci, l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini, il consigliere con delega allo sport Matteo Tesei, numerosi atleti e atlete unitamente a tanti appassionati di tennis e padel. L’Amministrazione Comunale esprime "grande soddisfazione per i campi da padle realizzati dal Circolo Tennis e ringrazia tutto il Consiglio Direttivo per la sensibile crescita del movimento tennistico meldolese degli ultimi anni e per la scelta di creare questa nuova struttura per lo sport che guarda al futuro e che impreziosisce ulteriormente l’area sportiva di Meldola, vero e proprio fiore all’occhiello della nostra comunità".