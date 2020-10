Padre e figlio e fidanzata del figlio: la famiglia finisce denunciata per la marijuana nel cassetto

Denuncia per una famiglia tutta dedita alla droga. La Polizia ha denunciato venerdì tre italiani - padre, figlio e fidanzata di quest’ultimo - perché trovati in possesso di 350 grammi di marijuana, ritrovati all’interno della loro abitazione a seguito di perquisizione domiciliare. I tre sono stati denunciati per coltivazione e detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. La droga era riposta in tre cassette in uno sgabuzzino di casa, in attesa della completa essiccazione per il futuro utilizzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.