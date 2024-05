Paesaggi Plurali, la Scuola dell’Immaginazione approda alla primaria di Fratta Terme

Paesaggi Plurali, il festival di arte pubblica che nasce dai luoghi e dai cittadini di Bertinoro si prepara all’edizione 2024, sul tema dei “sogni” che ospiterà dal 4 al 16 giugno l’artista Alessandra Carloni e il fotografo Giorgio Salimeni. Fino a mercoledì presso la scuola primaria di Fratta Terme approderà la Scuola dell’Immaginazione: dopo aver raccolto tramite questionario i sogni degli abitanti di Fratta Terme e Bertinoro, il laboratorio nelle scuole raccoglierà anche quelli dei bambini.

Alessandra Carloni, premiata pittrice e artista romana che ha realizzato opere in Italia e all’estero, lavorerà sulla parete della scuola primaria Gino Mattarelli di Fratta Terme per dipingere il nuovo murales che nascerà grazie ai sogni dei cittadini e delle cittadine, dei bambini e delle bambine elaborati durante la Scuola dell’Immaginazione. C’è ancora tempo per raccontare i propri sogni compilando il questionario al link presente nella pagina Facebook “Paesaggi Plurali” o sul sito www.comune.bertinoro.fc.it

I cittadini e le cittadine di Bertinoro e Fratta Terme hanno inoltre la possibilità di offrire ospitalità agli artisti che realizzeranno le opere dal 4 al 16 giugno, compilando il modulo al link bit.ly/paesaggi_plurali_ospitalità. Per informazioni è possibile scrivere a info@paesaggiplurali.it o telefonare al numero 333 2198110. Paesaggi Plurali è un progetto del Comune di Bertinoro, con la direzione artistica di Marcello Di Camillo e della Casa del Cuculo e con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.