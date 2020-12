Pagamenti alle imprese fornitrici, il Comune di Forlì è sempre più virtuoso: da 24 si "scende" a 18 giorni

"Il Comune di Forlì impiega in media 18 giorni per pagare i suoi fornitori, 12 in meno rispetto agli obblighi di legge". A comunicare l'ultimo aggiornamento relativo all’indicatore di tempestività dei pagamenti è l’assessore con delega al patrimonio, Vittorio Cicognani. "Tutte le pubbliche amministrazioni sono infatti tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento - prosegue Cicognani -. La performance del Comune di Forlì è di giorno in giorno sempre più virtuosa. In un periodo di grave sofferenza economica come quello che stiamo vivendo, offrire la certezza del pagamento di servizi e forniture in tempi brevi è un esercizio di fiducia e un atto di responsabilità dovuto nei confronti delle imprese del nostro territorio".