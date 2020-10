Pagamenti alle imprese fornitrici: il Comune di Forlì sempre più virtuoso

Il Comune di Forlì impiega in media 24,61 giorni per pagare i suoi fornitori, 5,39 in meno rispetto agli obblighi di legge. "Tutte le pubbliche amministrazioni sono infatti tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento - ricorda l'assessore al Bilancio Vittorio Cicognani -. Il Comune di Forlì, per il primo trimestre da quando la norma è entrata in vigore, si distingue per una performance di assoluto rilievo che si inserisce a pieno titolo in un quadro più ampio di ottimizzazione ed efficientamento della macchina amministrativa".

Conclude l'assessore: "In un periodo di grave sofferenza economica per le nostre imprese come quello che stiamo vivendo a causa del Covid, offrire la certezza di un pagamento di servizi e forniture in tempi brevi è un esercizio di fiducia e responsabilità che ogni ente locale dovrebbe esercitare".