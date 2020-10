Pagati per andare al lavoro in bici: a Forlimpopoli tutto esaurito per il bike to work

"Sold out" a Forlimpopoli per il progetto "Bike to work" che mira a incentivare l'uso della bicicletta come mezzo per recarsi la lavoro. Il progetto prevede che chi va al lavoro in bici riceva un incentivo di 20 centesimi per chilometro (fino a un massimo di 50 euro al mese). L'iniziativa prevedeva che potessero usufruire del contributo 51 cittadini. Inizialmente hanno ricevuto l'incentivo in 16, poi l'amministrazione, lo scorso 14 settembre, si è impegnata ad aumentare la dotazione del fondo di altri 2000 euro. Ora, grazie a risparmi di bilancio, l'incentivo verrà erogato a tutti e 51 i "lavoratori-ciclisti".

