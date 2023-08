Pagati per andare al lavoro in bici, oltre 400mila chilometri percorsi in 16 mesi. E nasce una nuova ciclabile

Sono quasi 800 i forlivesi che hanno sposato il progetto di mobilità "Bike to work", l’iniziativa finanziata con risorse della Regione che premia con un bonus in denaro i cittadini che utilizzano la bicicletta nel tragitto casa-lavoro e che si concluderà entro la fine dell’anno, all’insegna di un diffuso entusiasmo e della crescente offerta di percorsi ciclabili nell’intera città. "L’azione pilota pensata per stimolare la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento atmosferico grazie all’utilizzo della bicicletta ha riscosso un enorme successo tra i nostri cittadini", dichiara l’assessore Giuseppe Petetta.

“Ad oggi - dettaglia Petetta - contiamo 796 partecipanti fra coloro che hanno già concluso la loro esperienza e quelli che la stanno portando a termine; 110.763 viaggi casa-lavoro e lavoro-casa effettuati da lavoratori di tutte le età, residenti in ogni parte di Forlì, che hanno aderito con grande entusiasmo a questo stimolante progetto di diffusione di sane abitudini e difesa dell’ambiente. Grazie al contributo di ogni singolo partecipante, da aprile 2022 ad oggi sono stati pedalati 436.640 chilometri per un risparmio di 60.854 chili di C02.”

"Il bike to work - aggiunge l’assessore Petetta - si affianca al più complesso lavoro di sviluppo della rete ciclabile locale che stiamo portando avanti anche grazie a finanziamenti del Pnprr. Proprio in questi giorni abbiamo completato i lavori di realizzazione della pista ciclabile a doppio senso di marcia lungo via della Rocca, via Trieste, via Bonzanino e all’interno della rotatoria di via Caterina Sforza".