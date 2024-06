Pagati per andare al lavoro in bici, oltre mezzo milione di chilometri percorsi: incentivi fino a fine settembre

Con 569.292,49 chilometri pedalati da aprile 2022 al 20 giugno scorso, l’iniziativa premiante promossa dal Comune di Forlì per erogare risorse concrete a chi utilizza la bicicletta nel tragitto casa-lavoro ha riscosso un grande successo tra i partecipanti, oltre 950, tanto da far deliberare all’Amministrazione la proroga fino al prossimo 30 settembre. "Ad oggi sono stati effettuati 151.276 viaggi casa-lavoro/lavoro-casa, per un totale di 79.437,39 chili di anidride carbonica risparmiata - dichiara l’assessore alla Mobilità Giuseppe Petetta -. 294 utenti hanno addirittura raggiunto il massimo dell’importo erogabile, esaurendo così la loro esperienza nell’ambito dell’iniziativa bike to work".

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

"Alla luce del grande entusiasmo che questo progetto ha suscitato tra i forlivesi, abbiamo deciso di proseguire con l’erogazione di un contributo, sotto forma di rimborso, per coloro che scelgono di utilizzare la bicicletta per recarsi sul luogo di lavoro, fino al prossimo 30 settembre", prosegue Petetta. L’incentivo previsto è di 20 centesimi di euro a chilometro del percorso casa-lavoro e viceversa, con un tetto massimo rispettivamente di 50 euro al mese e con tetto massimo totale riconoscibile pari ad 250 euro.

È oggetto di calcolo dell’incentivo solo il percorso effettuato utilizzando la propria bicicletta, con un minimo giornaliero pari a 1,5 chilometri. Il tragitto viene calcolato attraverso un’apposita applicazione, che è in grado di monitorare il comportamento degli utenti e verificare i loro spostamenti con cadenza mensile e giornaliera. "Anche questa iniziativa fa parte di un piano più vasto in termini di ciclabilità del territorio contenuto all’interno della “Bicipolitana di Forlì”, volto a promuovere sempre di più l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti urbani quotidiani", conclude Petetta. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet https://bicipolitanaforli.it/.