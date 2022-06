C'è anche una media del 9,73: ecco gli studenti più bravi dell'istituto tecnico "Saffi-Alberti"

E' tempo di vacanze estive per gli studenti, dalla prima alla quarta superiore, dell'istituto tecnico "Saffi-Alberti" di Forlì. Sono invece 113 i ragazzi che da mercoledì si cimenteranno con l'esame di maturità, mentre in tre dovranno ripetere il quinto anno. Complessivamente gli iscritti all'anno scolastico 2021-2022 erano 770, 653 dalla prima alla quarta. Per quest'ultima fascia sono stati promossi in 395, di cui 125 con la media superiore all'8, mentre sono 174 coloro che sono stati ammessi all'anno successivo col giudizio sospeso. I respinti sono stati 55, mentre i non scrutinati per assenze 29.

Sono quindi i ragazzi che hanno superato l'anno con una media uguale o superiore al 9. La media più alta di tutto il "Saffi-Alberti" l'ha ottenuto Daniele Florido, studente della 4°E indirizzo Tessile, Abbigliamento e moda con 9,73. Media del 9,64 per Sofia Rossi della 3°B dell'indirizzo Biotecnologie ambientali; mentre del 9,55 per Samuele Bassi (4°B Biotecnologie ambientali), Siham El Kasmi e Arianna Malpezzi (5°A Biotecnologie sanitarie), Lucrezia Bellucci, Stefan Antonio Muntianu ed Edoardo Ghetti (5°B Biotecnologie ambientali) e Silvia Ghirelli e Melissa Selmanhaskaj (5°D Biotecnologie sanitarie); 9,23 Sara Ferhati (2°D Chimica materiali e biotecnologie); 9,09 per Sara Cimatti (5°A Biotecnologie sanitarie) e Martina Garoia (5°C Biotecnologie sanitarie); 9 per Dawide Stefano Lapajski (2°H Costruzioni ambiente e territorio) e Angelica Amadori (5°D Biotecnologie sanitarie).

Tutte le medie dall'8 in su

FLORIDO DANIEL 4E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 9,73

ROSSI SOFIA 3B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 9,64

BASSI SAMUELE 4B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 9,55

EL KASMI SIHAM 5A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 9,55

MALPEZZI ARIANNA 5A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 9,55

LUCREZIA 5B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 9,55

GHETTI EDOARDO 5B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI -TRIENNIO 9,55

MUNTIANU STEFAN ANTONIO 5B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 9,55

GHIRELLI SILVIA 5D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 9,55

SELMANHASKAJ MELISSA 5D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 9,55

FERHATI SARA 2D CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 9,23

CIMATTI SARA 5A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 9,09

GAROIA MARTINA 5C BIOTECNOLOGIE SANITARIE 9,09

LAPAJSKI DAWIDE STEFANO 2G COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 9

AMADORI ANGELICA 5D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 9

SPIGHI ANDREA BIANCA 2B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,92

ASSIRELLI ARTUR 4D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,91

PIRACCINI FRANCESCA 5E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,91

SCORZIELLO STEFANO 3A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,82

ROMEO IVAN 4D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,82

CANINO SHARON 4E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,82

LOIOLA GIULIA 5C BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,82

BERTONI LORENZO 5E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,82

SANSOVINI SILVIA 5E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,82

LOLLI GIULIA 2B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,77

ROMAGNOLI VIMALA 2B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,77

BANDINI MATTIA 3G COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 8,73

NARDI LETIZIA 4D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,73

SPADA DENISE 4D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,73

PETRINI ATENA 4E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,73

SPANESHI STELLA 5E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,73

FLAMIGNI MARIANNA 5G COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 8,73

SANTARELLI VITTORIA 1D CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,71

MUCELI GAIA 1E SISTEMA MODA 8,71

TALIA RAFFAELA 3H BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,64

CANINO RANDY 4E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,64

GJOKA ALEKSANDRA 5C BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,64

WU ZHENYAN 5G COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 8,64

ZEDDA VALENTINA 5G COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 8,64

PALMISANO CARLOTTA 2E SISTEMA MODA 8,62

CHEN MATTEO YUJIE 2G COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 8,62

MANZONI NOEMI 3A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,55

RAGAZZINI SAMUELE 3A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,55

STERNINI AURORA 3B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 8,55

BONDI EVITA 3C BIOTECNOLOGIE SANITARIE8,55

PETROLLINO LUCIA MARIA 3C BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,55

BEVILACQUA ANNA 3D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,55

FUSO GIULIA 3D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,55

MONTI VITTORIA 3D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,55

COLATO CARMELA 3E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,55

UGOLINI CARLOTTA 4A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,55

GRAMELLINI LORENZO 4B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 8,55

MOSCATELLI ALESSIA 4D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,55

LICHENI GIADA 5A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,55

PUPA ERISA 5A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,55

RUSSO SOFIA 5A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,55

GATTA LORENZO 5B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 8,55

ESPOSITO SIMONE 5D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,55

ZIGNANI VIVIEN 5E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,55

LOLLI ALESSANDRO 5G COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 8,55

DELLA SALANDRA VITTORIA 2B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,54

CALUGAREANU DIANA 2C CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,46

GARAVINI MARTINA 1D CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,43

MUCCIOLI CECILIA 2B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,38

BANDINI ELISA 3D BIOTECNOLOGIE SANITARIE8,36

VITALI ALESSIA 4A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,36

FANTINI GIADA 4C BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,36

PAOLI ANDREA 5C BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,36

BALZANI MATILDE 5E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,36

PONDINI NOEMI 5E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,36

DELUCA LORENZO 2B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,31

BERTONI FRANCESCO 1D CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,29

ZENG EVA 1E SISTEMA MODA 8,29

LOMBARDI MATTEO 1G COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 8,29

CENERELLI IRIS 3C BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,27

RUBINI SONIA 3E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,27

MODRE AINATOU 3H BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,27

D' APRILE ALESSIA 4A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,27

VALMORI MARTINA 5D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,27

FIUMI NOEMI 2C CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,23

RAPAJ KRISTELLA 2C CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,23

CHEN YING 2F SISTEMA MODA 8,23

LAGRARI SARA 1A CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,21

STAMATE ELENA MARTINA 3A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,18

ARDIZZONI ANNA 3D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,18

CIMATTI MATILDE 3D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,18

PEPERONI BIANCA 4B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 8,18

FAGNOLI CECILIA 4C BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,18

LAGHI MELISSA 4C BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,18

LIBERATORE GABRIELE 4G COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 8,18

TERRANOVA ISIDE 5B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 8,18

MACRELLI SOFIA 5D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,18

SEIHON HENRIETTE 5D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,18

NERI ALICIA 2A CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,15

VENTURI LARA 2H CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,15

LAGHI ANITA 1E SISTEMA MODA 8,14

TITA MICHELA LENA AFIANDEM 1H CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,14

HAGOUCH FIRDAOUSS 3A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,09

ZAMPOU ZAKIETOU 3A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,09

FALASCONI GIULIA 3E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,09

CAMPANA ALESSANDRO 4A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,09

VISANI LUCIA 4A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,09

MARTINA GIADA 4E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,09

FABBRI ELIA 4G COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 8,09

PERINI LORENZO 5A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,09

PICCHI JESSICA 5A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,09

NECHIFOR DARIA ANASTASIA 5B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 8,09

SANGIORGI MARTINA 5C BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,09

BALDASSARI GIULIA 5D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,09

TARTAGNI ANASTASJA 5D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,09

BALBO MARTINA 5E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,09

MAZZONE DEBORA 5E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,09

VISANI SARA 5E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,09

HALILAJ DENIS 5G COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 8,09

PRESTIA THOMAS 5G COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 8,09

VALMORI SOFIA 2D CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,08

RIVALTA GIADA 2H CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,08

CALANDRINI ANNA 1A CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8

LACASELLA MARIAROSA 1A CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8

DE ANGELIS GIORGIA 1E SISTEMA MODA - BIENNIO 8

GIANNECHINI VITERI VITTORIO 1E SISTEMA MODA 8

AIT HAMMI RAHIMA 2C CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8

D'ALTRI GIADA 2H CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8

MARTIRANI ALESSIA 3A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8

ADAMCZYK NICOL 3E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8