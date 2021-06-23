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Cronaca

Istituto Tecnico Aeronautico "Baracca", i bravissimi sono 142: in 45 una pagella da 9

Questo l'esito degli scrutini dell'anno scolastico 2020-2021 dell'istituto tecnico "Baracca"

Redazione 23 giugno 2021 07:00

Sono 425 gli studenti dell’Istituto Tecnico Aeronautico "Baracca" di Forlì ammessi all'anno successivo con una pagella senza insufficienze, mentre sono 124 quelli col giudizio sospeso e 32 sono quelli che dovranno ripetere l'anno. Questo l'esito degli scrutini dell'anno scolastico 2020-2021. Complessivamente gli studenti frequentanti l’anno scolastico appena trascorso sono stati 583

Tutti ammessi a sostenere l’esame di stato gli studenti del quinto anno. Complessivamente tra il primo e quarto anno sono 142 (ben il 24 %) coloro che sono stati promossi con una media uguale o superiore all'8, mentre in 45 hanno avuto una pagella da 9.

Le medie superiori all'8

1    GHETTI FEDERICA    1A     8,6
2    LOMBARDI CRISTIAN    1A     8,2
3    PLAZZI FILIPPO    1A     8,13
4    MICHELONI GIULIA    1A     8,13
5    MIRIZZI GIORGIA    1A     8,07
6    RANDAZZO ALESSIO ANTONIO    1A     8
7    SILION NATALIA    1B     9,13
8    BORTOLOTTI ALEX    1B     9
9    ANTONACCI GIADA    1B     8,6
10    PEPE ALESSANDRO    1B     8,47
11    CUCCAGNA MICHELE    1B     8,27
12    TOULI RANIA    1B     8,07
13    GIULIANI DIEGO    1B     8
14    RUSSO JEAN PAUL    1C     9,93
15    CHAOUI AKRAM    1C     9,27
16    BERARDI PAOLO    1C     9,13
17    COLONNA MATTIA    1C     8,8
18    CEFALO LORENZA    1C     8,4
19    MARTIN BALAGUER PAU    1C     8,07
20    MAIORANA VALERIO MASSIMO    1C     8,07
21    CARLI EMMA    1C     8
22    KARROUM HASSAN    1C     8
23    VESTINI ANDREA    1C     8
24    GHERARDELLI EDOARDO    1D     9,07
25    SERAFINI NICOLA    1D     8,6
26    KANINA BORIS    1D     8,33
27    CAVANI DEANNA    1D     8,27
28    PENTASSUGLIA LUCA    1D     8
29    MINGARINI TONNI EDOARDO    1E     8,73
30    GIUSTI ENRICO MARIA    1E     8,73
31    MAPELLI GABRIEL    1E     8,33
32    BANDINI LORENZO    1E     8,2
33    RAVAIOLI ALESSANDRO    1E     8
34    CORSINI LUCA    1F     9,47
35    FORMIGONI NICHOLAS    1F     9,33
36    MANDALA' GIULIA    1F     9,27
37    ROMOLI FEDERICO    2A     9,08
38    LONGANESI ASIA    2A     8,77
39    ZANOTTI DAVIDE    2A     8,54
40    MATTEUCCI PIETRO    2A     8,38
41    KAUR KOMALPREET    2A     8,15
42    PANZAVOLTA MANUEL    2A     8,08
43    PETRUCCI LUCA    2A     8,08
44    CALANDRINI GIACOMO    2A     8
45    TURRINUNTI GABRIELE    2B     9,23
46    CASADEI CATERINA    2B     8,54
47    AGOSTINI EMILIANO    2B     8,38
48    ROSSI SEBASTIAN    2B     8,31
49    SALACONE VITTORIA    2B     8,23
50    CIURRIA ALEX    2B     8
51    BRUSCHI SAMUELE    2C     9,62
52    BALANDI MANUEL    2C     9,62
53    ARMUZZI MAIA    2C     9,54
54    RICCI FRANCESCO    2C     9,23
55    ZIRONI ENRICO    2C     8,85
56    ZANOTTI ANDRES    2C     8,62
57    BRANCHI GABRIEL    2C     8,23
58    FANTI GIANLUCA    2C     8,15
59    MORSALI YAHYA    2C     8
60    BRAVI FEDERICO    2D     9,15
61    CASETTI GIULIO    2D     8,69
62    MORARIU RICCARDO    2D     8,38
63    DI NATALE DINO MARIA    2D     8,23
64    AGOSTINI ALEXANDER    2D     8,15
65    ROSSI LEONARDO    2E     9,62
66    AYAD ZEYAD    2E     9,38
67    CHAMKAR RIME    2E     9
68    PASTORE MICHELE PIO    2E     8,69
69    CEVENINI JORDAN    2E     8,62
70    ALESSANDRELLO SERGIO    2E     8,31
71    FOSCHI MANUEL    2E     8
72    ZANNONI MANUEL    2F     9,23
73    CLOSCA ROBERT CRISTIAN    2F     8,77
74    RUSTICALI TOMMASO    2F     8,23
75    DE LEO DIEGO    2F     8,15
76    EDDAOUI REDA    2F     8,08
77    POPA SARA MARIA    3A CONDUZIONE     9,25
78    CASADEI PIETRO    3A CONDUZIONE     9,08
79    GATTI NIKO    3A CONDUZIONE     9,08
80    CHAFKI ACHRAFE    3A CONDUZIONE     8,08
81    ROSSI FRANCESCO    3A CONDUZIONE     8,08
82    SPRINCEANU FRANCESCO MATTIA    3B CONDUZIONE     9,25
83    PAGGI CAMILLA    3B CONDUZIONE     9,17
84    PASINI ERVIGERT    3B CONDUZIONE     8,58
85    UGUCCIONI NICOLO'    3B CONDUZIONE     8,42
86    GROSSI EDOARDO    3B CONDUZIONE     8,25
87    ATZENI NICCOLO'    3B CONDUZIONE     8,25
88    AMANZIO ELEONORA    3B CONDUZIONE     8,17
89    LOMBARDO GABRIELE    3B CONDUZIONE     8,08
90    RIZZO LEONARDO    3B CONDUZIONE     8,08
91    PASSERI GIASMIN    3C CONDUZIONE     9,42
92    ALTAF SYED HAMMAD    3C CONDUZIONE     9,25
93    TESLARU IONELA GEORGIANA    3C CONDUZIONE     8,42
94    TUFANO GAIA    3C CONDUZIONE     8,17
95    SOZZI EDOARDO    3C CONDUZIONE     8,08
96    VILLANI DANIELE    3C CONDUZIONE     8,08
97    KOSOWSKI OSKAR MARCIN    3C CONDUZIONE     8,08
98    SANQUERIN DANIELE    3D CONDUZIONE     9,25
99    CALDARI LUCA    3D CONDUZIONE     9,08
100    RUBINI PATRICK    3D CONDUZIONE     9,08
101    GUIDUCCI LEONARDO    3D CONDUZIONE     8,5
102    PASQUALI TANCREDI    3D CONDUZIONE     8,42
103    BITCA ION    3D CONDUZIONE     8,33
104    BILO FABIO    3D CONDUZIONE     8,08
105    PASINI ELENA    3E COSTRUZIONI    9,42
106    FRANCESCHINI GIOVANNI    3E COSTRUZIONI    9,08
107    FANINI ELENA    3E COSTRUZIONI    9,08
108    PAVONE LIDIA    3E COSTRUZIONI    8,67
109    VECCHIATTINI MICHAEL    3E COSTRUZIONI    8,25
110    BARTOLACCI MASSIMILIANO    3E COSTRUZIONI    8,17
111    SAID SIRIN    3E COSTRUZIONI    8,08
112    ALFIERI FEDERICA    3E COSTRUZIONI    8,08
113    BALDINI ALESSANDRO    4A CONDUZIONE     9,67
114    GORDINI FRANCESCA    4A CONDUZIONE     9,42
115    BUZZONE FILIPPO    4A CONDUZIONE     9,08
116    GUARDIGLI FILIPPO    4A CONDUZIONE     9,08
117    GABELLINI ALBERTO    4A CONDUZIONE     8,58
118    GALLAMINI FILIPPO    4A CONDUZIONE     8,58
119    TERENZI GIACOMO    4A CONDUZIONE     8,58
120    UBERTINI ALEX    4A CONDUZIONE     8,58
121    CHELLA ALESSANDRO ROLAND    4A CONDUZIONE     8,42
122    MACCAGNANI FEDERICO    4A CONDUZIONE     8,17
123    MICHELONI PIETRO    4A CONDUZIONE     8,08
124    SAVORANI ROMEO YARI    4B CONDUZIONE     8,33
125    CIAVATTI TOMMASO    4B CONDUZIONE     8,08
126    DONATI TOMMASO    4B CONDUZIONE     8,08
127    NOBILI JOSHUA LUCA    4B CONDUZIONE     8,08
128    PARMIGIANI VICTORIA    4B CONDUZIONE     8,08
129    RACZEK GABRIELE    4B CONDUZIONE     8,08
130    CIREDDU NICOLA    4C CONDUZIONE    9,17
131    CECCHINI ANDREA    4C CONDUZIONE    8,67
132    MAZZA CHIARA    4C CONDUZIONE    8,5
133    RAVAIOLI LORENZO    4C CONDUZIONE    8,17
134    PAZZAGLINI ERIKA    4C CONDUZIONE    8,08
135    NOVELLI NICOLO'    4C CONDUZIONE    8,08
136    CASA ENRICO    4C CONDUZIONE    8,08
137    BEKIC DEJAN    4D COSTRUZIONI    9,75
138    BEKIC DANIJEL    4D COSTRUZIONI    9,75
139    BORDINI MICHELE    4D COSTRUZIONI    9,5
140    AYAD AHMED    4D COSTRUZIONI    9,33
141    DOBLADO SAMIR    4D COSTRUZIONI    9,17
142    MASOTTI MATTEO    4D COSTRUZIONI    8,08
 

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