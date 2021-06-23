Istituto Tecnico Aeronautico "Baracca", i bravissimi sono 142: in 45 una pagella da 9
Questo l'esito degli scrutini dell'anno scolastico 2020-2021 dell'istituto tecnico "Baracca"
Sono 425 gli studenti dell’Istituto Tecnico Aeronautico "Baracca" di Forlì ammessi all'anno successivo con una pagella senza insufficienze, mentre sono 124 quelli col giudizio sospeso e 32 sono quelli che dovranno ripetere l'anno. Questo l'esito degli scrutini dell'anno scolastico 2020-2021. Complessivamente gli studenti frequentanti l’anno scolastico appena trascorso sono stati 583
Tutti ammessi a sostenere l’esame di stato gli studenti del quinto anno. Complessivamente tra il primo e quarto anno sono 142 (ben il 24 %) coloro che sono stati promossi con una media uguale o superiore all'8, mentre in 45 hanno avuto una pagella da 9.
Le medie superiori all'8
1 GHETTI FEDERICA 1A 8,6
2 LOMBARDI CRISTIAN 1A 8,2
3 PLAZZI FILIPPO 1A 8,13
4 MICHELONI GIULIA 1A 8,13
5 MIRIZZI GIORGIA 1A 8,07
6 RANDAZZO ALESSIO ANTONIO 1A 8
7 SILION NATALIA 1B 9,13
8 BORTOLOTTI ALEX 1B 9
9 ANTONACCI GIADA 1B 8,6
10 PEPE ALESSANDRO 1B 8,47
11 CUCCAGNA MICHELE 1B 8,27
12 TOULI RANIA 1B 8,07
13 GIULIANI DIEGO 1B 8
14 RUSSO JEAN PAUL 1C 9,93
15 CHAOUI AKRAM 1C 9,27
16 BERARDI PAOLO 1C 9,13
17 COLONNA MATTIA 1C 8,8
18 CEFALO LORENZA 1C 8,4
19 MARTIN BALAGUER PAU 1C 8,07
20 MAIORANA VALERIO MASSIMO 1C 8,07
21 CARLI EMMA 1C 8
22 KARROUM HASSAN 1C 8
23 VESTINI ANDREA 1C 8
24 GHERARDELLI EDOARDO 1D 9,07
25 SERAFINI NICOLA 1D 8,6
26 KANINA BORIS 1D 8,33
27 CAVANI DEANNA 1D 8,27
28 PENTASSUGLIA LUCA 1D 8
29 MINGARINI TONNI EDOARDO 1E 8,73
30 GIUSTI ENRICO MARIA 1E 8,73
31 MAPELLI GABRIEL 1E 8,33
32 BANDINI LORENZO 1E 8,2
33 RAVAIOLI ALESSANDRO 1E 8
34 CORSINI LUCA 1F 9,47
35 FORMIGONI NICHOLAS 1F 9,33
36 MANDALA' GIULIA 1F 9,27
37 ROMOLI FEDERICO 2A 9,08
38 LONGANESI ASIA 2A 8,77
39 ZANOTTI DAVIDE 2A 8,54
40 MATTEUCCI PIETRO 2A 8,38
41 KAUR KOMALPREET 2A 8,15
42 PANZAVOLTA MANUEL 2A 8,08
43 PETRUCCI LUCA 2A 8,08
44 CALANDRINI GIACOMO 2A 8
45 TURRINUNTI GABRIELE 2B 9,23
46 CASADEI CATERINA 2B 8,54
47 AGOSTINI EMILIANO 2B 8,38
48 ROSSI SEBASTIAN 2B 8,31
49 SALACONE VITTORIA 2B 8,23
50 CIURRIA ALEX 2B 8
51 BRUSCHI SAMUELE 2C 9,62
52 BALANDI MANUEL 2C 9,62
53 ARMUZZI MAIA 2C 9,54
54 RICCI FRANCESCO 2C 9,23
55 ZIRONI ENRICO 2C 8,85
56 ZANOTTI ANDRES 2C 8,62
57 BRANCHI GABRIEL 2C 8,23
58 FANTI GIANLUCA 2C 8,15
59 MORSALI YAHYA 2C 8
60 BRAVI FEDERICO 2D 9,15
61 CASETTI GIULIO 2D 8,69
62 MORARIU RICCARDO 2D 8,38
63 DI NATALE DINO MARIA 2D 8,23
64 AGOSTINI ALEXANDER 2D 8,15
65 ROSSI LEONARDO 2E 9,62
66 AYAD ZEYAD 2E 9,38
67 CHAMKAR RIME 2E 9
68 PASTORE MICHELE PIO 2E 8,69
69 CEVENINI JORDAN 2E 8,62
70 ALESSANDRELLO SERGIO 2E 8,31
71 FOSCHI MANUEL 2E 8
72 ZANNONI MANUEL 2F 9,23
73 CLOSCA ROBERT CRISTIAN 2F 8,77
74 RUSTICALI TOMMASO 2F 8,23
75 DE LEO DIEGO 2F 8,15
76 EDDAOUI REDA 2F 8,08
77 POPA SARA MARIA 3A CONDUZIONE 9,25
78 CASADEI PIETRO 3A CONDUZIONE 9,08
79 GATTI NIKO 3A CONDUZIONE 9,08
80 CHAFKI ACHRAFE 3A CONDUZIONE 8,08
81 ROSSI FRANCESCO 3A CONDUZIONE 8,08
82 SPRINCEANU FRANCESCO MATTIA 3B CONDUZIONE 9,25
83 PAGGI CAMILLA 3B CONDUZIONE 9,17
84 PASINI ERVIGERT 3B CONDUZIONE 8,58
85 UGUCCIONI NICOLO' 3B CONDUZIONE 8,42
86 GROSSI EDOARDO 3B CONDUZIONE 8,25
87 ATZENI NICCOLO' 3B CONDUZIONE 8,25
88 AMANZIO ELEONORA 3B CONDUZIONE 8,17
89 LOMBARDO GABRIELE 3B CONDUZIONE 8,08
90 RIZZO LEONARDO 3B CONDUZIONE 8,08
91 PASSERI GIASMIN 3C CONDUZIONE 9,42
92 ALTAF SYED HAMMAD 3C CONDUZIONE 9,25
93 TESLARU IONELA GEORGIANA 3C CONDUZIONE 8,42
94 TUFANO GAIA 3C CONDUZIONE 8,17
95 SOZZI EDOARDO 3C CONDUZIONE 8,08
96 VILLANI DANIELE 3C CONDUZIONE 8,08
97 KOSOWSKI OSKAR MARCIN 3C CONDUZIONE 8,08
98 SANQUERIN DANIELE 3D CONDUZIONE 9,25
99 CALDARI LUCA 3D CONDUZIONE 9,08
100 RUBINI PATRICK 3D CONDUZIONE 9,08
101 GUIDUCCI LEONARDO 3D CONDUZIONE 8,5
102 PASQUALI TANCREDI 3D CONDUZIONE 8,42
103 BITCA ION 3D CONDUZIONE 8,33
104 BILO FABIO 3D CONDUZIONE 8,08
105 PASINI ELENA 3E COSTRUZIONI 9,42
106 FRANCESCHINI GIOVANNI 3E COSTRUZIONI 9,08
107 FANINI ELENA 3E COSTRUZIONI 9,08
108 PAVONE LIDIA 3E COSTRUZIONI 8,67
109 VECCHIATTINI MICHAEL 3E COSTRUZIONI 8,25
110 BARTOLACCI MASSIMILIANO 3E COSTRUZIONI 8,17
111 SAID SIRIN 3E COSTRUZIONI 8,08
112 ALFIERI FEDERICA 3E COSTRUZIONI 8,08
113 BALDINI ALESSANDRO 4A CONDUZIONE 9,67
114 GORDINI FRANCESCA 4A CONDUZIONE 9,42
115 BUZZONE FILIPPO 4A CONDUZIONE 9,08
116 GUARDIGLI FILIPPO 4A CONDUZIONE 9,08
117 GABELLINI ALBERTO 4A CONDUZIONE 8,58
118 GALLAMINI FILIPPO 4A CONDUZIONE 8,58
119 TERENZI GIACOMO 4A CONDUZIONE 8,58
120 UBERTINI ALEX 4A CONDUZIONE 8,58
121 CHELLA ALESSANDRO ROLAND 4A CONDUZIONE 8,42
122 MACCAGNANI FEDERICO 4A CONDUZIONE 8,17
123 MICHELONI PIETRO 4A CONDUZIONE 8,08
124 SAVORANI ROMEO YARI 4B CONDUZIONE 8,33
125 CIAVATTI TOMMASO 4B CONDUZIONE 8,08
126 DONATI TOMMASO 4B CONDUZIONE 8,08
127 NOBILI JOSHUA LUCA 4B CONDUZIONE 8,08
128 PARMIGIANI VICTORIA 4B CONDUZIONE 8,08
129 RACZEK GABRIELE 4B CONDUZIONE 8,08
130 CIREDDU NICOLA 4C CONDUZIONE 9,17
131 CECCHINI ANDREA 4C CONDUZIONE 8,67
132 MAZZA CHIARA 4C CONDUZIONE 8,5
133 RAVAIOLI LORENZO 4C CONDUZIONE 8,17
134 PAZZAGLINI ERIKA 4C CONDUZIONE 8,08
135 NOVELLI NICOLO' 4C CONDUZIONE 8,08
136 CASA ENRICO 4C CONDUZIONE 8,08
137 BEKIC DEJAN 4D COSTRUZIONI 9,75
138 BEKIC DANIJEL 4D COSTRUZIONI 9,75
139 BORDINI MICHELE 4D COSTRUZIONI 9,5
140 AYAD AHMED 4D COSTRUZIONI 9,33
141 DOBLADO SAMIR 4D COSTRUZIONI 9,17
142 MASOTTI MATTEO 4D COSTRUZIONI 8,08