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Cronaca

Istituto "Saffi-Alberti", 14 studenti con la media oltre il 9: le pagelle dei bravissimi

Sono 768 i ragazzi che hanno frequentato l'istituto, ma ben 41 non sono stati scrutinati per aver superato il numero di assenze consentite (poco più del 5%, precisamente il 5,34%)

Redazione 22 giugno 2021 12:11

Sono 89 gli studenti dell'istituto tecnico "Saffi-Alberti" ammessi al prossimo anno scolastico con una media uguale o superiore all'8. Di questi sono 14 i ragazzi che hanno avuto una pagella con la media oltre il 9. Sono 768 i ragazzi che hanno frequentato l'istituto, ma ben 41 non sono stati scrutinati per aver superato il numero di assenze consentite (poco più del 5%, precisamente il 5,34%).

Su 727 scrutinati, il 59,11%, pari a 454 ragazzi, sono stati promossi con la piena sufficienza, mentre il 25% (192 sul totale) con la sospensione del giudizio. Sono invece 81 i non ammessi (10,55%). Tra le medie più alte spiccano quelle di Daniel Florido (3°E indirizzo Tessile, abbigliamento e moda) e Iris Cenerelli (2°C indirizzo Chimica materiali e biotecnologie), che hanno concluso l'anno con 9,73 e 9,69.

Media superiore all'8, i nomi dei bravissimi

ROMAGNOLI VIMALA    1B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     9,00
SPIGHI ANDREA BIANCA    1B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,86
DELLA SALANDRA VITTORIA    1B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,71
LOLLI GIULIA    1B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,71
DELUCA LORENZO    1B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,21
RAPAJ KRISTELLA    1C CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,86
CALUGAREANU DIANA    1C CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,36
AIT HAMMI RAHIMA    1C CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,29
MAGNANI GIORGIA    1C CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,07
RUFFILLI LORENZO    1C CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,00
MICHELACCI SOFIA    1D CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,14
VALMORI SOFIA    1D CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,00
PALMISANO CARLOTTA    1E SISTEMA MODA     8,14
CHEN YING    1F SISTEMA MODA     8,50
HABIBI AICHA    1F SISTEMA MODA     8,29
NUCCI MICHELA    1G COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO    8,07
RIVALTA GIADA    1H CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,21
VENTURI LARA    1H CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,14
LANDI AURORA    1H CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,00
SCORZIELLO STEFANO    2A CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,77
MANZONI NOEMI    2A CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,62
MONTI VITTORIA    2B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     9,00
STERNINI AURORA    2B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,62
MUSTATA ALICE MARIA    2B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,38
BEVILACQUA ANNA    2B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,31
ARDIZZONI ANNA    2B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,23
YAKYMCHUK ANASTASIA    2B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,00
CENERELLI IRIS    2C CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     9,69
BONDI EVITA    2C CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,92
PETROLLINO LUCIA MARIA    2C CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,69
CICOGNANI TOMMASO    2C CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,08
CIMATTI MATILDE    2D CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,54
BANDINI ELISA    2D CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,38
MONTANARI FEDERICO    2D CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,08
RUBINI SONIA    2E SISTEMA MODA     8,23
COLATO CARMELA    2E SISTEMA MODA     8,08
ZAMPOU ZAKIETOU    2G COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO    8,62
ROSSI SOFIA    2H CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     9,15
MODRE AINATOU    2H CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,23
TALIA RAFFAELA    2H CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE     8,23
UGOLINI CARLOTTA    3A BIOTECNOLOGIE SANITARIE     8,09
VITALI ALESSIA    3A BIOTECNOLOGIE SANITARIE     8,09
BASSI SAMUELE    3B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI     9,09
PEPERONI BIANCA    3B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI     9,09
GRAMELLINI LORENZO    3B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI     8,27
CAMPANA ALESSANDRO    3B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI     8,09
FAGNOLI CECILIA    3C BIOTECNOLOGIE SANITARIE     8,09
FANTINI GIADA    3C BIOTECNOLOGIE SANITARIE     8,09
ROMEO IVAN    3D BIOTECNOLOGIE SANITARIE     8,73
ASSIRELLI ARTUR    3D BIOTECNOLOGIE SANITARIE     8,55
MOSCATELLI ALESSIA    3D BIOTECNOLOGIE SANITARIE     8,18
SPADA DENISE    3D BIOTECNOLOGIE SANITARIE     8,09
FLORIDO DANIEL    3E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA     9,73
CANINO SHARON    3E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA     8,55
CANINO RANDY    3E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA     8,09
PETRINI ATENA    3E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA     8,09
FABBRI ELIA    3G COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO     8,27
CIMATTI SARA    4A BIOTECNOLOGIE SANITARIE     9,09
MALPEZZI ARIANNA    4A BIOTECNOLOGIE SANITARIE     9,09
PERINI LORENZO    4A BIOTECNOLOGIE SANITARIE     8,18
LICHENI GIADA    4A BIOTECNOLOGIE SANITARIE     8,09
PUPA ERISA    4A BIOTECNOLOGIE SANITARIE     8,09
GHETTI EDOARDO    4B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI     9,18
BELLUCCI LUCREZIA    4B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI     9,00
MUNTIANU STEFAN ANTONIO    4B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI     8,91
TERRANOVA ISIDE    4B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI     8,27
GATTA LORENZO    4B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI     8,09
GAROIA MARTINA    4C BIOTECNOLOGIE SANITARIE     8,82
CONTI MICHELLE    4C BIOTECNOLOGIE SANITARIE     8,55
LOIOLA GIULIA    4C BIOTECNOLOGIE SANITARIE     8,55
SANGIORGI MARTINA    4C BIOTECNOLOGIE SANITARIE     8,55
GJOKA ALEKSANDRA    4C BIOTECNOLOGIE SANITARIE     8,36
RAGAZZINI JENNIFER    4C BIOTECNOLOGIE SANITARIE     8,27
GERONIMO ROSSELLA    4C BIOTECNOLOGIE SANITARIE     8,09
GHIRELLI SILVIA    4D BIOTECNOLOGIE SANITARIE     9,55
SELMANHASKAJ MELISSA    4D BIOTECNOLOGIE SANITARIE     9,55
AMADORI ANGELICA    4D BIOTECNOLOGIE SANITARIE     8,73
PIRACCINI FRANCESCA    4E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA     8,91
BALZANI MATILDE    4E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA     8,55
SPANESHI STELLA    4E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA     8,55
PONDINI NOEMI    4E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA     8,18
SANSOVINI SILVIA    4E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA     8,09
VISANI SARA    4E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA     8,09
BALBO MARTINA    4E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA     8,00
ZIGNANI VIVIEN    4E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA     8,00
LOLLI ALESSANDRO    4G COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO     9,09
ZEDDA VALENTINA    4G COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO     8,91
HALILAJ DENIS    4G COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO     8,55
WU ZHENYAN    4G COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO     8,55

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