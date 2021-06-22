Istituto "Saffi-Alberti", 14 studenti con la media oltre il 9: le pagelle dei bravissimi
Sono 768 i ragazzi che hanno frequentato l'istituto, ma ben 41 non sono stati scrutinati per aver superato il numero di assenze consentite (poco più del 5%, precisamente il 5,34%)
Sono 89 gli studenti dell'istituto tecnico "Saffi-Alberti" ammessi al prossimo anno scolastico con una media uguale o superiore all'8. Di questi sono 14 i ragazzi che hanno avuto una pagella con la media oltre il 9. Sono 768 i ragazzi che hanno frequentato l'istituto, ma ben 41 non sono stati scrutinati per aver superato il numero di assenze consentite (poco più del 5%, precisamente il 5,34%).
Su 727 scrutinati, il 59,11%, pari a 454 ragazzi, sono stati promossi con la piena sufficienza, mentre il 25% (192 sul totale) con la sospensione del giudizio. Sono invece 81 i non ammessi (10,55%). Tra le medie più alte spiccano quelle di Daniel Florido (3°E indirizzo Tessile, abbigliamento e moda) e Iris Cenerelli (2°C indirizzo Chimica materiali e biotecnologie), che hanno concluso l'anno con 9,73 e 9,69.
Media superiore all'8, i nomi dei bravissimi
ROMAGNOLI VIMALA 1B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 9,00
SPIGHI ANDREA BIANCA 1B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,86
DELLA SALANDRA VITTORIA 1B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,71
LOLLI GIULIA 1B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,71
DELUCA LORENZO 1B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,21
RAPAJ KRISTELLA 1C CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,86
CALUGAREANU DIANA 1C CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,36
AIT HAMMI RAHIMA 1C CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,29
MAGNANI GIORGIA 1C CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,07
RUFFILLI LORENZO 1C CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,00
MICHELACCI SOFIA 1D CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,14
VALMORI SOFIA 1D CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,00
PALMISANO CARLOTTA 1E SISTEMA MODA 8,14
CHEN YING 1F SISTEMA MODA 8,50
HABIBI AICHA 1F SISTEMA MODA 8,29
NUCCI MICHELA 1G COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 8,07
RIVALTA GIADA 1H CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,21
VENTURI LARA 1H CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,14
LANDI AURORA 1H CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,00
SCORZIELLO STEFANO 2A CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,77
MANZONI NOEMI 2A CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,62
MONTI VITTORIA 2B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 9,00
STERNINI AURORA 2B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,62
MUSTATA ALICE MARIA 2B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,38
BEVILACQUA ANNA 2B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,31
ARDIZZONI ANNA 2B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,23
YAKYMCHUK ANASTASIA 2B CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,00
CENERELLI IRIS 2C CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 9,69
BONDI EVITA 2C CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,92
PETROLLINO LUCIA MARIA 2C CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,69
CICOGNANI TOMMASO 2C CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,08
CIMATTI MATILDE 2D CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,54
BANDINI ELISA 2D CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,38
MONTANARI FEDERICO 2D CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,08
RUBINI SONIA 2E SISTEMA MODA 8,23
COLATO CARMELA 2E SISTEMA MODA 8,08
ZAMPOU ZAKIETOU 2G COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 8,62
ROSSI SOFIA 2H CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 9,15
MODRE AINATOU 2H CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,23
TALIA RAFFAELA 2H CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 8,23
UGOLINI CARLOTTA 3A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,09
VITALI ALESSIA 3A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,09
BASSI SAMUELE 3B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 9,09
PEPERONI BIANCA 3B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 9,09
GRAMELLINI LORENZO 3B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 8,27
CAMPANA ALESSANDRO 3B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 8,09
FAGNOLI CECILIA 3C BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,09
FANTINI GIADA 3C BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,09
ROMEO IVAN 3D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,73
ASSIRELLI ARTUR 3D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,55
MOSCATELLI ALESSIA 3D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,18
SPADA DENISE 3D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,09
FLORIDO DANIEL 3E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 9,73
CANINO SHARON 3E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,55
CANINO RANDY 3E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,09
PETRINI ATENA 3E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,09
FABBRI ELIA 3G COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 8,27
CIMATTI SARA 4A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 9,09
MALPEZZI ARIANNA 4A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 9,09
PERINI LORENZO 4A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,18
LICHENI GIADA 4A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,09
PUPA ERISA 4A BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,09
GHETTI EDOARDO 4B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 9,18
BELLUCCI LUCREZIA 4B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 9,00
MUNTIANU STEFAN ANTONIO 4B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 8,91
TERRANOVA ISIDE 4B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 8,27
GATTA LORENZO 4B BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 8,09
GAROIA MARTINA 4C BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,82
CONTI MICHELLE 4C BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,55
LOIOLA GIULIA 4C BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,55
SANGIORGI MARTINA 4C BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,55
GJOKA ALEKSANDRA 4C BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,36
RAGAZZINI JENNIFER 4C BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,27
GERONIMO ROSSELLA 4C BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,09
GHIRELLI SILVIA 4D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 9,55
SELMANHASKAJ MELISSA 4D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 9,55
AMADORI ANGELICA 4D BIOTECNOLOGIE SANITARIE 8,73
PIRACCINI FRANCESCA 4E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,91
BALZANI MATILDE 4E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,55
SPANESHI STELLA 4E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,55
PONDINI NOEMI 4E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,18
SANSOVINI SILVIA 4E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,09
VISANI SARA 4E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,09
BALBO MARTINA 4E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,00
ZIGNANI VIVIEN 4E TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 8,00
LOLLI ALESSANDRO 4G COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 9,09
ZEDDA VALENTINA 4G COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 8,91
HALILAJ DENIS 4G COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 8,55
WU ZHENYAN 4G COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 8,55