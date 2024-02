"Pagine di solidarietà, aiuto e impegno": la Croce Rossa di Meldola compie 40 anni

Domenica scorsa è stato festeggiato il 40esimo anniversario della fondazione della Croce Rossa a Meldola con un pranzo conviviale a cui ha partecipato il sindaco Roberto Cavallucci insieme ai volontari di Croce Rossa, al coordinatore di Meldola Luciano Ragazzo ed al presidente Davide Gudenzi con i membri del Consiglio Direttivo del Comitato di Forli. "È stato - afferma il primo cittadino - un importante momento di ritrovo che ancora una volta testimonia l'affetto, l’adesione e la condivisione di tutta la nostra Città ai valori fondanti di “Croce Rossa”: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità".

"La Croce Rossa - continua - è un’importante realtà del volontariato , sempre al servizio della comunità: encomiabile è stato il lavoro dei volontari durante la pandemia così come nell'alluvione che ha colpito il nostro territorio a maggio. La Croce Rossa a Meldola ha una bellissima storia lunga 40 anni, fatta di pagine di solidarietà, aiuto e impegno". Dal primo cittadino "un sentito ringraziamento è stato rivolto dal Sindaco a tutti i volontari che nel 1984 fondarono a Meldola il primo nucleo dell’Associazione ed a tutti coloro che in questi 40 anni hanno garantito e fatto vivere, a tutela della cosa più preziosa per ognuno di noi “la salute”, un servizio fondamentale e unico per la nostra comunità".