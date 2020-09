Palazzo del Merenda aperto di sera: tutto esaurito per le Giornate Europee del Patrimonio

"Cento posti disponibili; cento posti prenotati. E una lunga lista d'attesa che intendiamo soddisfare in occasione di future aperture serali". L'apertura serale straordinaria di Palazzo del Merenda fa l'en plein. A renderlo noto è l'assessore con delega alla cultura Valerio Melandri. Con una scenografica illuminazione progettata per l'occasione per valorizzare il monumentale scalone e porre l'accento sulla storica facciata, sabato sera ha accolto i tanti forlivesi che si sono prenotati per rivedere le grandi tele del salone centrale, accompagnati dalle appassionate guide della Confguide Forlì Cesena. Con loro, lo staff dei Musei e delle Biblioteche del Servizio Cultura e Turismo, l'Associazione Amici dei Musei San Domenico – Forlì e Romagna Full Time.

"Non si è fatta attendere la risposta dei forlivesi all’iniziativa "Una serata a Palazzo", organizzata dal Servizio Cultura e Turismo - Unità Musei del nostro Comune per riscoprire e ammirare, grazie alle voci narranti di guide esperte e appassionate, alcune delle più celebri tele e opere del salone centrale di Palazzo del Merenda - conclude Melandri -. Lo straordinario successo di questa semplice, ma inedita serata, ci stimola a proseguire sul percorso intrapreso di valorizzazione dell'offerta culturale cittadina e del patrimonio museale a nostra disposizione".