In quattro anni il valore si è abbassato di 450mila euro: nuova asta per Palazzo Rivalta

Si parte da una base di 630mila euro. Nuovo tentativo di vendita per il settecentesco Palazzo Rivalta, ex sede della Polizia Municipale tra Corso della Repubblica e Via Fronticelli. L'asta pubblica si terrà in Comune il 6 ottobre alle 10. L’immobile, informa l'amministrazione comunale, "sarà aggiudicato mediante espletamento di Asta pubblica per mezzo del metodo di estinzione di candela vergine, con offerta in aumento sul prezzo a base d’asta, ciascuna in misura pari ad un minimo di 5mila euro o multipli, con aggiudicazione al miglior offerente. Non sono ammesse offerte inferiori all’aumento minimo".

Tutta la documentazione relativa all’operazione è visionabile e scaricabile sul sito del Comune di Forlì (www.comune.forli.fc.it). In tre anni il valore si è abbassato di circa 300mila euro: nel 2017 venne messe all'asta con una base di 960mila euro, mentre nel 2016 era di 1.080.000 euro.