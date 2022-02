Panathlon club Forlì: Marilena Rossetti riconfermata presidente

Giovedì, nei locali del circolo "Aurora" (ex Scranna), si è svolta l'assemblea dei soci del Panathlon Club di Forlì per il rinnovo delle cariche di presidente, di tesoriere e l'elezione del nuovo consiglio direttivo per il biennio 2022/2023. La presidente uscente, Marilena Rossetti, è stata nuovamente confermata in tale ruolo per acclamazione, mentre è stato designato tesoriere Antonio Rocchi (in luogo del dimissionario Pino Vespignani, a cui sono andati i ringraziamenti da parte di tutti i presenti per il prezioso lavoro svolto per molti anni).

Sono entrati a far parte del nuovo consiglio, oltre ai riconfermati Ivan Baldelli (vicepresidente), Mirco Bresciani (segretario), Domenico D'Arcangelo, Maurizio Gioiello (addetto stampa) e Alberto Rossi, due nuovi consiglieri: il già citato Antonio Rocchi e Giovanni Schibuola. L'assemblea, all'unanimità, ha poi deciso di assegnare a Ercole Baldini (da sempre legato al Panathlon) la qualifica di socio onorario del Club.

Il sodalizio riprenderà dal mese di marzo la normale cadenza dei propri eventi mensili, sperando che la situazione sanitaria volga finalmente al meglio. Sono previsti appuntamenti importanti con grandi personaggi sportivi, tra cui, a marzo, il canoista Daniele Scarpa, olimpionico ad Atlanta, e sua moglie Sandra Truccolo, atleta paralimpica due volte oro olimpico nel tiro con l'arco (Atlanta e Sydney) e campionessa mondiale nel 2003.