"Nel mondo c'è fame di giustizia": una panchina gialla nel nome di Giulio Regeni

Una panchina gialla per ricordare Giulio Regeni, il giovane ricercatore morto in Egitto in circostanze ancora misteriose, ai Romiti al parco "Santarelli", in via Martiri delle Foibe, dove già è stata allestita una panchina rossa contro la violenza sulle donne e dove altre iniziative sono allo studio per far diventare l'area verde un luogo dedicato alla tutela dei diritti dell’uomo. L’idea, avanzata dai volontari che risiedono nella zona (Francesco Battista e Mario Leoni per citarne alcuni), è stata subito raccolta e messa in pratica dal Comitato di Quartiere Romiti. L'inaugurazione è prevista per il 4 aprile alle 9,30 alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, che hanno sostenuto l'iniziativa, e per l'occasione sarà scoperta anche una targa commemorativa.

Alla cerimonia è prevista la presenza di una delegazione di Amnesty International, e degli studenti di terza media dell'istituto comprensivo 5 “Tina Gori” accompagnati dalla dirigente scolastica Daniela Bandini. "Ancora oggi la vicenda giudiziaria legata alla morte di Giulio Regeni non ha visto la parola fine e probabilmente dovremo attendere anni per conoscere l'esatto andamento dei fatti - esordisce il coordinatore del Comitato di Quartiere Romiti, Stefano Valmori -. Ma il caso di Giulio Regeni è la dimostrazione di come nel mondo intero ci sia ancora fame e necessità insoddisfatta di giustizia. Registriamo oltre 1.300 casi di soli italiani scomparsi da anni e di cui non si sa nulla oltre ad una decina di rapimenti ancora in fase di soluzione. Sono decenni che vorremmo sapere cosa è successo a tantissime persone che purtroppo però ancora oggi ci sono domande senza risposte ben precise".

Prosegue Valmori: "Solo nel 2017, Regeni era già morto, e in Italia il codice penale è stato introdotto il reato di tortura e di istigazione alla tortura, eppure la nostra Costituzione impone la necessità di giusto processo per ogni imputato dal 1948. Non abbiamo bisogno di andare in Egitto per ricordare i Regeni della storia italiana. I Falcone, i Borsellino, i tanti, troppi, rappresentanti delle forze dell'ordine assassinati nelle strade, cercavano una giustizia che ancora, in molti casi deve essere trovata. Vorremmo che in quella panchina gialla non ci fermassimo solo a leggere un nome. Vorremmo che nella nostra comunità salisse sempre più forte il sentimento di giustizia che ci deve essere garantito e che dobbiamo volere garantito a chiunque. Perché il nostro quartiere Romiti possa contribuire ad affermare che le bombe, le armi, le torture, gli assassinii e le guerre non sono mai giuste. Sediamoci su quella panchina, che insieme ci siamo messi a disposizione. Se vogliamo, riusciremo a starci tutti assieme".