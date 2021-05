Panchine e sedie rimesse a nuovo: la socialità del Parco Lugaresi rivive grazie all'opera degli Alpini

Il Gruppo Alpini Forlì, con sede in via Gabicce, è stato ricostituito il 30 novembre del 1974 e fa parte della Sezione Bolognese-Romagnola dell'Associazione Nazionale Alpini

Il Gruppo Alpini di Forlì, con l'aiuto dell'amministrazione comunale, si è attivato in un'azione di volontariato che ha interessato il Parco Lugaresi, alla Cava. Sono stati infatti recuperati tavoli e panchine dell'area verde. La presentazione ufficiale è avvenuta venerdì alla presenza del Gruppo Alpini, guidato dal presidente Mario Bonfiglio, del sindaco Gian Luca Zattini, dell'assessore Andrea Cintorino, della presidente e vicepresidente del Consiglio Comunale di Forlì, Alessandra Ascari Raccagni ed Elisa Massa, del Coordinatore del Comitato di Quartiere Cava Gilberto Valmori e del parroco don Davide Brighi.

E' da anni che il Parco viene mantenuto in ordine e pulito da anni dagli Alpini. Ma questa volta i volontari hanno voluto osare di più, per rendere meno spettrale l'area verde. Sono state rimesse a nuovo le panchine rovinate dalle intemperie. Il lavoro è iniziato lo scorso inverno, con le ultime rifiniture concluse nei giorni scorsi. Un aspetto completamente diverso e a disposizione di tutti. Il Gruppo Alpini Forlì, con sede in via Gabicce ed aperta tutti i venerdì dalle 20.30, è stato ricostituito il 30 novembre del 1974 e fa parte della Sezione Bolognese-Romagnola dell'Associazione Nazionale Alpini. Il presidente è Bonfiglio, che dal gennaio del 2019 ha assunto la carica di vicepresidente vicario della Sezione Bolognese-Romagnola. Nel 2021 il Gruppo è composto da 142 soci e 22 soci aggregati.