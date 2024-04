"Pancreas ReUnion", convegno al Campus: si riuniscono specialisti e specializzandi

Il 18 e 19 aprile il Campus Universitario di Forlì ospiterà il convegno "Pancreas ReUnion", che riunirà i massimi esperiti di pancreatologia. Direttori del corso saranno Carlo Fabbri, direttore dell'Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Forlì e Cesena e Giorgio Ercolani, direttore dell'Unità operativa di Chirurgia Generale Terapie Oncologiche Avanzate dell’ospedale "Morgagni - Pierantoni" e professore ordinario di Chirurgia Generale dell’Università di Bologna.

"Il congresso - spiegano gli organizzatori - è rivolto agli specializzandi ed agli specialisti che si occupano di patologie pancreatiche. Lo scopo è quello di promuovere e stimolare lo sviluppo scientifico e sanitario nel campo della pancreatologia diffondendo in modo sempre più capillare la consapevolezza delle varie problematiche riguardanti le patologie del pancreas esocrino ed endocrino. L’organizzazione del congresso rivolge l'invito, in particolare, ai gastroenterologi, radiologi, anatomo-patologi, radioterapisti, oncologi, endoscopisti e chirurghi che avranno, in questa sede la possibilità di presentare la propria esperienza clinica, le nuove tecniche di imaging e di endoscopia operativa, i nuovi markers di danno pancreatico".

"Saranno presenti esponenti dei vari campi della pancreatologia, che illustreranno non solo le novità relative alla diagnosi ed al trattamento delle malattie pancreatiche benigne e maligne, ma anche il loro posizionamento nella pratica clinica quotidiana - concludono -. Uno degli scopi principali del Congresso è l’aspetto educazionale e pertanto verrà riservato ampio spazio alla discussione di casi clinici complessi, o inusuali, attraverso un approccio multidisciplinare".