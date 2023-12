Caso "Pandoro gate", Melandri e il fundraising: "Fare raccolti fondi è una cosa seria"

"Fare raccolti fondi è una cosa seria". Melandri, direttore del Master in Fundraising e fondatore del Festival del Fundraising, esprime così il suo punto di vista del nonprofit e di chi si occupa di raccolta fondi ogni giorno sulla questione “pandoro gate”. Il dibattito di questi giorni nel nonprofit si incentra molto sulla disintermediazione che è sempre più diffusa e la mancanza di una figura professionale, il fundraiser.

I personaggi famosi puntano a fare in autonomia le raccolte fondi e dall’altro ci sono le aziende che non hanno buona conoscenza del settore nonprofit. Il tutto non considerando le organizzazioni nonprofit con il rischio di gettare ombre sull’operato di queste ultime quando le cose non funzionano. "Quando diciamo che le organizzazioni nonprofit e i fundraiser sono un valore aggiunto intendiamo proprio questo - spiega il professor Melandri -. Fare raccolti fondi è una cosa seria. Non ci si improvvisa fundraiser. I fundraiser sono dei veri e propri professionisti, delle persone con competenze acquisite e un’esperienza consolidata".

"Senza un fundraiser che si mette al lavoro con professionalità e competenza a gestire tutto, poi accadono degli errori e nel mondo nonprofit, se qualcuno si comporta male, tutto il settore ne viene danneggiato", è l'opinione di Melandri. Della questione se ne discuterà venerdì alle 12 sul canale Youtube del Festival del Fundraising: il professor Melandri dialogherà con due grandi esperti del nonprofit, Rossano Bartoli, Presidente della Lega del filo d’Oro e Luisa Bruzzolo, direttrice generale di Lilt Milano Monza Brianza, per capire e condividere con il pubblico in rete i metodi più corretti e trasparenti per fare fundraising con aziende e testimonial di fama internazionale, senza commettere errori grossolani. Qui il link per la diretta https://www.youtube.com/watch?v=l7Crf7Bzrm8