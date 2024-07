Panighina e Santa Maria Nuova, lavori in corso per il ripristino dell'asfalto

Da lunedì 22 luglio inizieranno i lavori di ripristino della pavimentazione stradale in un tratto di via Gorizia nella frazione di Panighina e in via Casanova a Santa Maria Nuova Spallicci. Le operazioni sono state affidate dalla ditta E-distribuzioni a seguito di alcuni lavori sulla propria rete e saranno realizzati dalla ditta Emiliana Asfalti. A partire da lunedì 22 luglio e fino a mercoledì 24 sono quindi previsti nei due tratti delle limitazioni alla circolazione, con senso unico alternato, divieto di sosta e di fermata e modifiche al transito dei pedoni.

Per maggiori informazioni consultare l’ordinanza n. 40 del 19 luglio 2024 pubblicata sul sito www.comune.bertinoro.fc.it