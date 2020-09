Pannolini lavabili, a Santa Sofia un incontro per i neo genitori: "Maggior tutela per bimbi e ambiente"

Nell'ambito del protocollo d'intesa promosso dal Comune di Forlì e al quale aderisce anche il Comune di Santa Sofia, prosegue la campagna per la promozione e l'utilizzo dei pannolini lavabili e compostabili. A tale proposito, il Centro per le Famiglie di Santa Sofia organizza un incontro dedicato ai neo genitori – o ai futuri genitori – per presentare loro un’alternativa al classico “pannolino usa e getta”.

"Fino dal 2018 il Comune di Santa Sofia è coinvolto in questo progetto, che ha visto l'interesse di diverse famiglie - viene illustrato -. Noi proponiamo e sosteniamo l'uso dei pannolini lavabili in quanto garantiscono il benessere dei bambini e una maggior tutela dell’ambiente in cui viviamo, contribuendo alla salute di tutti. Inoltre, i genitori residenti nel Comune di Santa Sofia che sono interessati all'uso di pannolini lavabili potranno ricevere un buono per l'acquisto di tale prodotto".

Per promuovere l'uso dei pannolini lavabili e compostabili, il Centro per le Famiglie propone un incontro per martedì alle 17.30. Per motivi logistici è obbligatoria l'iscrizione contattando il numero 3485194348 o l'email centrofamigliesanta@libero.it. Al momento dell’iscrizione è necessario comunicare se la preferenza per l'incontro on line o in presenza. Successivamente, in base al numero dei partecipanti, verrà comunicata la sede dell'incontro.