Paolo Montalti è il primo segretario dello Spi Cgil Forlì-Cesena

Si è svolto a Forlimpopoli il congresso straordinario Spi Cgil Forlì-Cesena che ha portato all’unificazione della categoria dei Pensionati Cgil a livello provinciale. Passaggio fondamentale prima del Congresso di mercoledì che vedrà la nascita di un’unica Camera del Lavoro di Forlì-Cesena. L’assemblea generale ha eletto Paolo Montalti, già segretario della categoria Filcams regionale, alla carica di primo segretario generale provinciale Spi Forlì-Cesena.

Montalti, segretario Generale della Filcams Emilia-Romagna dal 2019, nel corso della sua attività sindacale ha ricoperto il ruolo di segretario delle Filcams di Cesena e successivamente della Filcams di Modena. "La mia esperienza sindacale è iniziata nel 1994, ero delegato in un’azienda di commercio all’ingrosso di generi alimentari - spiega Montalti -. Dopo 30 anni in Filcams Cgil e diversi incarichi che mi hanno portato a seguire la categoria a livello regionale torno nelle zone in cui sono cresciuto, dove tutto è iniziato per sostenete la nascita della Camere del Lavoro Forlì Cesena. Voglio fare parte di questo nuovo progetto di unificazione Forlì Cesena, e in Filcams Emilia Romagna vi sono le condizioni per un rinnovamento anche a livello generazionale".

Ai lavori dell’Assemblea Generale presenti sia Maria Giorgini, segretaria generale Cgil Forlì, sia Silla Bucci, segretaria generale Cgil Cesena, Raffaele Atti, segretario generale Spi regionale e Stefano Landini, segretario organizzativo Spi Nazionale. Durante i lavori sono stati ricordati anche i sindacalisti Rita Agnello, Gastone Fiori e Mauro Masotti. Nel corso della mattinata è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo delle cinque persone morte a Brandizzo, sulla ferrovia, mentre stavano lavorando. La giornata di lavori congressuali si è conclusa con la votazione per elezione del segretario generale della categoria.

Le Cgil esprimono a Montalti "sincere congratulazioni per il nuovo ruolo, un ringraziamento per aver creduto fin da subito nell’unificazione Cgil a livello provinciale e un augurio per il lavoro che lo aspetta". Le Cgil di Forlì e Cesena inoltre "esprimono un grande apprezzamento per tutto il lavoro svolto a Marzia Abbonizio, segretaria generale della Spi Cgil Forlì, e a Nicola Garcea, segretario generale Spi Cesena, e a tutto il gruppo dirigente Spi Forlì Cesena, per aver portato a termine il percorso di unificazione". Questa settimana in occasione del Congresso straordinario la Cgil Forlì-Cesena completerà l’unificazione: venerdì ci sarà la festa "Siamo Quadrato" al Parco Incontro di Via Ribolle.