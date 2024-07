Carabinieri, nuovo comandante della stazione di Forlì: è il luogotenente Paolo Ricciardi

Il luogotenente Paolo Ricciardi, 52enne di Aversa sposato e padre di due figli, è il nuovo comandante dei Carabinieri della stazione di Forlì, una delle quattro urbane con competenza sulla città mercuriale, la cui giurisdizione ricade su tutto il centro storico cittadino. Ricciardi, che ricopre il nuovo incarico da inizio mese, è un sottufficiale dalla lunga esperienza che ha prestato servizio in vari reparti dell’Arma sia territoriale che mobile e speciale.

Agli esordi della sua carriera, da giovane sottufficiale, ha prestato servizio in Basilicata come vice comandante della stazione di Lavello dal 1993 al 1999, e successivamente è stato trasferito al Raggruppamento Operativo Speciale (Ros) di Napoli dove, fino all’anno 2006, ha seguito e sviluppato indagini in materia di criminalità organizzata. Dal 2006 al 2012, ha prestato servizio al Battaglione Mobile Campania, per poi essere trasferito in uno dei maggiori teatri operativi in ambito nazionale. È stato comandante della sezione radiomobile della Compagnia Carabinieri di Giugliano in Campania, dove ha prestato servizio fino al 2022, per poi proseguire il proprio impegno investigativo nella sede operatica della compagnia carabinieri di Caivano dal luglio 2022

Il Luogotenente, che ha preso piena consapevolezza delle problematiche riguardanti il centro storico della città, assicura di mettere a disposizione della cittadinanza forlivese la propria esperienza maturata nelle realtà più difficili d’Italia. Le istituzioni locali, il comando provinciale di Forlì-Cesena e il Tenente Giovanni Schillac, gli hanno augurato buon lavoro.