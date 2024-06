Vaccino contro il Papilloma virus-Hpv: open day per le ragazze tra i 18 e i 26 anni

Contro il Papilloma virus i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna intensificano la campagna vaccinale promuovendo open day ad accesso libero per le ragazze tra i 18 e i 26 anni che non sono mai state vaccinate. "Prevenire le infezioni da Papilloma virus-HPV è importante perché sono associate allo sviluppo di tumori. La vaccinazione viene offerta attivamente ai maschi e alle femmine al compimento dell’11esimo anno di vita - spiegano dall'Ausl -. Per le ragazze la vaccinazione rimane gratuita fino al compimento del 26esimo anno di età, ma la vaccinazione è tanto più efficace quanto più precocemente eseguita". L'open day a Forlì si terrà al Padiglione Vallisneri dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" mercoledì 12 giugno dalle 14 alle 16. Lo stato vaccinale può essere verificato sul Fascicolo Sanitario Elettronico. Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi mail vaccinazioni.fo@auslromagna.it.