Alluvione, parcheggi gratis in città. Al Villa Romiti punto docce per gli alluvionati. Continua la raccolta beni

La sosta a pagamento, in tutti i parcheggi di competenza del Comune di Forlì, a partire da sabato fino a data da destinarsi sono gratuiti. "Per essere ancora più chiari, stiamo parlando di tutte le strisce blu della città - specifica il sindaco Gian Luca Zattini -. Il provvedimento è immediatamente valido anche se, al momento, non è ancora stata affissa apposita segnaletica". E' stato invece allestito al Villa Romiti, in via Sapinia 40, dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 21. Qui sarà possibile anche ricaricare i cellulari col proprio caricabatterie.

E' partita anche la consegna dei farmaci a domicilio, nelle zone con viabilità compromessa (allagate o con fango). Tutte le richieste di farmaci e presidi sanitari dovranno essere comunicate al numero di cellulare dedicato (cellilare 339 7934334) gestito da operatore di area sanitaria. Le strutture operative di Protezione Civile provvederanno a consegnare al domicilio indicato il kit impermeabile contenente i farmaci.

La raccolta di beni di prima necessità

Continua al Campostrino, in via Giacomo della Torre 2, la raccolta, gestita da Agesci, di alimenti e beni durevoli per l’igiene personale. I cittadini e le imprese del territorio possono recarsi in questo primo punto di raccolta, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19, e portare i seguenti generi di prima necessità: scatolette (tonno, carne in scatola e legumi), cibi pronti in scatola (che non necessitino di essere scaldati), frutta secca, barrette energetiche, cioccolata, pane confezionato, fette biscottate, cracker, biscotti, acqua, succhi di frutta, frutta fresca (mele e banane), miele, marmellata, omogeneizzati, merendine, latte a lunga conservazione.

Per quanto riguarda i prodotti per l’igiene personale, si possono portare spazzolini, dentifricio, sapone liquido, sapone per l’igiene intima, assorbenti, pannolini per bambini e pannoloni per adulti-anziani. In questo momento non c’è necessità e, dunque, non sono richiesti vestiti, scarpe, lenzuola, coperte, farmaci e altro che non sia specificamente inserito in questo elenco. Nei prossimi giorni aggiorneremo, se necessario, l’elenco dei beni utili per la gestione dell’emergenza. "Si prega, cortesemente, di seguire esclusivamente le indicazioni fornite dai canali ufficiali del Comune di Forlì - l'informativa dell'amministrazione comunale -. Grazie a tutti i volontari, la Protezione Civile, le Forze dell’ordine e tutti i nostri tecnici e funzionari impegnati nella gestione dell’emergenza.

Volontariato

Alla luce delle migliaia di telefonate e richieste di persone che vogliono dare una mano durante l'emergenza alluvione in Romagna, il Comune di Forlì ha attivato un servizio di gestione dei volontari chiamato "Volontari SOS". Per poter dare il proprio contributo, bastano pochi passaggi: andare sul sito https://www.volontarisos.it, in cui ci si può registrare inserendo i propri dati e scegliere una password. Indicare il Comune di riferimento, ovvero Forlì, e scegliere il turno al quale iscriversi, poi cliccare sul bottone "+" dove si vede "posto disponibile" con appuntamenti suddivisi per giorni di intervento, fasce orarie e luoghi di ritrovo.

Dopo essesi iscritti al turno, la presenza è automaticamente confermata all'indirizzo che si trova indicato vicino al bottone. Importante portare con sé guanti, abbigliamento idoneo stivali o scarpe adeguate, badili, spazzoloni, spingiacqua o attrezzatura idonea. In ogni punto di ritrovo sarà presente un operatore del Comune di Forlì che fornirà indicazioni precise sulle modalità di intervento.