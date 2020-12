Parcheggi in centro: riapre una porzione della Barcaccia. Ma non è l'unica novità

Parcheggi in centro, l'amministrazione comunale annuncia novità per l'area dove sono in corso i lavori del Giardino dei Musei. A partire da sabato sarà fruibile anche per la sosta notturna il parcheggio dell'ex caserma dei Vigili del Fuoco in via Matteucci. Inoltre, sempre a partire da sabato, si procederà all’apertura di una porzione della "Barcaccia", con ingresso ed uscita da via Andrelini. In quest'area verrà applicata la sosta a pagamento dalle 8 alle 13 dei giorni feriali dal 19 dicembre al 6 gennaio e dalle 8 alle 18 dei giorni feriali dal 7 gennaio al 28 febbraio. La medesima area sarà fruibile gratuitamente per la sosta notturna. Una soluzione che dovrebbe risolvere le problematiche sollevate dai residenti, che lamentavano difficoltà nel trovare stalli per le auto in zona, specie per la notte.