Parcheggio dell'Argine ancora danneggiato, il Comune: "Non era una somma urgenza, lavori in primavera"

“Nonostante siano ormai passati oltre 9 mesi dall’alluvione del maggio 2023 il parcheggio dell’Argine versa ancora in uno stato di grave degrado e incuria”: è quanto ha lamentato Federico Morgagni, consigliere di "Forlì e Co" con un’interrogazione alla giunta, con tanto di documentazione fotografica. In particolare risultano le seguenti criticità: una parte degli stalli dei parcheggi è ancora sconnesso con buche e sollevamenti del terreno che impediscono la sosta; il muretto prospiciente la scalinata, abbattuto dall’acqua, è tutt’ora a terra in pezzi; l’intera area è marcatamente degradata dalla presenza di rifiuti, bottiglie abbandonate, pezzi di ferro vecchio, rami a terra, oggettivamente pericolosi per coloro che vi parcheggiano”.

Morgagni ricorda inoltre che il parcheggio viene indicato dagli itinerari turistici come quello più importante a servizio del San Domenico, che proprio a partire da questo weekend torna ad accogliere una grande mostra, dedicata ai Preraffaeliti. “Tale situazione, oggettivamente inaccettabile e squalificante in qualsiasi zona della città, è ancora più grave dal momento che interessa un’area indicata nei siti di promozione turistica come uno dei parcheggi di riferimento per i visitatori delle mostre in San Domenico”, sempre Morgagni.

Nella sua risposta l’assessore alla Viabilità Giuseppe Petetta ha confermato che si tratta di una “infrastruttura notevolmente danneggiata dall'alluvione, transennata a più riprese, anche se spesso le transenne sono state poi rimosse”. Il parcheggio è da recuperare, “ma non è un lavoro di somma urgente perché non c'è un grave pericolo di incolumità per le persone”. Tuttavia lavori vengono promessi entro la primavera: "Per il ripristino urgente abbiamo chiesto risorse, come per tante altre situazioni, che ci sono state riconosciute dalla struttura commissariale alla ricostruzione, per cui i progetti saranno affidati entro la primavera", conclude Petetta.