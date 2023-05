Intervento sul parcheggio di Galleria Vittoria partito entro la scadenza: dal Pnrr un "premio" da 370mila euro

E' approdata questo pomeriggio in commissione, giovedì, a Forlì la variazione di bilancio da 1,2 milioni di euro, recuperati dall'avanzo libero, per la riqualificazione degli alloggi Acer della città. "Abbiamo dato quanto ci è stato chiesto e garantito che sono in grado di utilizzare", spiega l'assessore al Bilancio Vittorio Cicognani: un milione va dunque per la riqualificazione degli appartamenti e 200.000 euro per mettere a posto una fogna in una palazzina, come da guasto segnalato da Acer all'amministrazione nelle ultime ore.

Cicognani, nel corso della seduta della prima commissione consigliare, in Comune, illustra anche un'altra serie di variazioni tra cui quella d'urgenza da 370.000 euro di risorse aggiuntive dal Pnrr, un maggiore contributo, del 10% rispetto alla spesa totale, per avere rispettato i termini di avvio dell'intervento entro la fine del 2022, da utilizzare per il recupero del parcheggio sotterraneo di galleria Vittoria.

Tra le variazioni ci sono inoltre anche 137.000 euro in più per i lavori all'ex asilo Santarelli. Il cantiere, risponde alla domande dei consiglieri l'assessore, come quelli di Palazzo Albertini, del Foro Boario e del ciclodromo, tutti e quattro ereditati dalla precedente amministrazione, è capitato "nel momento peggiore, tra pandemia e aumento dei prezzi". I progetto non sono inoltre ricaduti nelle leggi di sostegno. Al Santarelli, prosegue Cicognani, un ulteriore ritardo è stato causato dalle verifiche archeologiche nel cortile posteriore che ha costretto a spostare il vano per le attrezzature tecniche. Insomma, ci sono state "dinamiche sfortunate e complesse, ma ora siamo a buon punto e l'intervento è fatto bene. Siamo quasi in conclusione".

Stesso discorso per Palazzo Albertini, conclude Cicognani, nonostante il problema per l'ascensore i lavori vanno avanti, tuttavia, ironizza sulle polemiche delle ultime settimane, "se non volete che ci mettiamo la collezione Verzocchi possiamo anche chiuderla lì". (Agenzia Dire)