Parcheggio sotterraneo di piazza del Carmine, parte la chiamata alle aziende per il project financing

Partiranno dalla prossima settimana le lettere di convocazione per le aziende interessate alle operazioni di project financing per la realizzazione del nuovo parcheggio sotterraneo di piazza del Carmine. Lo ha annunciato il capogruppo di Forza Italia, Lauro Biondi, a margine dell'incontro sul nuovo maxi-parco commerciale di Pieve Acquedotto e sulle richieste avanzate dal gruppo consiliare di maggioranza.

L'idea di un parcheggio sotterraneo in piazza Del Carmine era stata presentata nel gennaio del 2020 dallo stesso Biondi, proposta poi rilanciata un anno dopo. Un parcheggio, aveva spiegato, realizzabile affidando la struttura ai privati attraverso una concessione della durata di vent'anni.

Nell’idea progettuale, sarà un parcheggio da 370 posti auto, a tre piani, che ha avuto il via libera della Soprintendenza dopo i rilievi compiuti nel mese di luglio per verificare la presenza di eventuali reperti archeologici. Rilievi per i quali l’amministrazione comunale ha messo a disposizione 50 mila euro di risorse, attraverso una variazione di bilancio. Nel corso delle rilevazioni i tecnici avevano utilizzato geoscanner e altre attrezzature per i carotaggi con l'obiettivo eseguire i test necessari a capire se, sotto la pavimentazione della piazza, ci fossero strutture di rilievo archeologico. Ma anche per mappare le fondamenta delle costruzioni, i sottoservizi, la presenza di ordigni bellici ed eventuali spazi vuoti.

“Abbiamo contatti con diverse aziende del territorio interessate alla realizzazione dell’opera - ha confermato Biondi - e dopo il via libera della Soprintendenza, ora possiamo procedere speditamente alla ricognizione dei soggetti interessati per la realizzazione di una struttura che amplierà l'offerta dei posti auto in centro storico, a soli due passi da piazza Saffi, e che potrà servire anche da leva per la rigenerazione urbana dell’intero quartiere. Un tema sul quale chiederemo a breve un confronto con la giunta”.